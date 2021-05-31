本島5航空站設篩檢站　陳玉珍：保護離島居民健康

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陳玉珍說，在朝野協商時提到，不論是馬祖或是澎湖的確診個案，均是因搭機往返台灣與離島之間，後因為快篩且進一步進行PCR檢測後確診，顯示離島在減班運輸的情況下，仍然不可避免地有可能新冠肺炎病毒會隨著旅客往來，而帶入離島地區，以離島各地區的醫護能量來看，一但出現社區感染，絕對是難以負荷。因此，唯有強化篩檢，採取全面篩檢，阻絕病毒於離島境外，方能強化離島的防疫能量。
陳玉珍表示，若衛福部就依照玉珍的建議，5月17日在台灣本島北、中、南各飛往離島之國內機場均設置快篩站，或許馬祖及澎湖的確診個案，均極有可能在第一時間抓出。如今，雖馬祖與澎湖陸續已出現確診者，但在確診人數及相關足跡仍可掌握下，唯有持續強化篩檢，將後續可能的確診者確實掌握進行隔離，才能真正保護離島居民的健康安全。
陳玉珍表示，會繼續監督行政院及衛福部儘速落實承諾，一週內在本島飛往離島之各機場港口設置快篩站，進行全面篩檢，以確實捍衛金門鄉親的健康安全。
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