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本島5航空站設篩檢站　陳玉珍：保護離島居民健康

▲本島5航空站江設篩檢站，金門立委陳玉珍肯定保護離島居民健康。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.31)
▲本島5航空站江設篩檢站，金門立委陳玉珍肯定保護離島居民健康。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.31)

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-31 16:36:52

中央流行疫情指揮中心今（31）日宣布，為避免新冠肺炎疫情散播及確保航空器防疫安全，將同意交通部民航局所屬台北松山、台中、嘉義、台南及高雄小港航空站設立篩檢站。金門縣籍立委陳玉珍表示，金門至今仍未傳出確診，唯有強化篩檢，採取全面篩檢，阻絕病毒於離島境外，才能強化離島的防疫能量。

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陳玉珍表示，再度利用今天朝野黨團協商的機會，要求行政院除在松山機場外，連同其他本島往離島的國內機場及港口，也應於一週內一併設置快篩站並全面篩檢，以阻絕病毒於離島境外。在幾經與民進黨團及其他在野黨團溝通協調後，最終朝野各黨團同意玉珍的附帶決議提案，於一週內在本島往離島各機場港口設置快篩站並全面篩檢。

陳玉珍說，在朝野協商時提到，不論是馬祖或是澎湖的確診個案，均是因搭機往返台灣與離島之間，後因為快篩且進一步進行PCR檢測後確診，顯示離島在減班運輸的情況下，仍然不可避免地有可能新冠肺炎病毒會隨著旅客往來，而帶入離島地區，以離島各地區的醫護能量來看，一但出現社區感染，絕對是難以負荷。因此，唯有強化篩檢，採取全面篩檢，阻絕病毒於離島境外，方能強化離島的防疫能量。

陳玉珍表示，若衛福部就依照玉珍的建議，5月17日在台灣本島北、中、南各飛往離島之國內機場均設置快篩站，或許馬祖及澎湖的確診個案，均極有可能在第一時間抓出。如今，雖馬祖與澎湖陸續已出現確診者，但在確診人數及相關足跡仍可掌握下，唯有持續強化篩檢，將後續可能的確診者確實掌握進行隔離，才能真正保護離島居民的健康安全。

陳玉珍表示，會繼續監督行政院及衛福部儘速落實承諾，一週內在本島飛往離島之各機場港口設置快篩站，進行全面篩檢，以確實捍衛金門鄉親的健康安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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