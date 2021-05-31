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影／防疫三級再三個月？柯文哲預言：餓死的會比病死的多

▲台北市長柯文哲31日表示，若是三級警戒再繼續延長三個月，恐怕到時後「餓死的人會比病死的多」。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲31日表示，若是三級警戒再繼續延長三個月，恐怕到時後「餓死的人會比病死的多」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-31 16:44:07｜2021-05-31 18:19:49

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸擴散，雙北地區尤其是疫情首當其衝的區域。雖然防疫指揮中心今（31）日召開記者會時，表示全台灣疫情因為三級警戒而有所趨緩，不過台北市長柯文哲態度則相對保留，並強調雖然現階段沒有升級為四級封城的必要性，不過三級警戒仍無法輕易解除，並直言如果再三級管制三個月，恐怕「餓死的會比病死的多」。

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柯文哲表示，雖然根據數據統計，全台灣以及台北市的確診人數，除了趨緩外目前也正在慢慢下降，目前預計升級為四級封城的機率應該不高，不過要因此解除第三級警戒，恐怕還有一定難度。柯文哲強調，國外許多國家很多是解除警戒後又重新再警戒，而且重複很多次，由此可知在疫情未完全控制的情況下解除警戒，恐怕只會再讓疫情升溫。

不過話鋒一轉，柯文哲也提到，如果按照現在這個情況，再繼續三級警戒超過三個月，「恐怕餓死的人會比病死的人多」，原因在於警戒期間百業蕭條，餐飲業以及娛樂業等需要客人上門的產業，目前都沒有任何收入，若是這樣的時間一長，恐怕會讓經濟大受影響。

▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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