看身分證單雙號上菜市場！網抓「買菜Bug」：不知有啥用
台灣本土新冠肺炎疫情持續延燒，每天仍舊都有超過破百例的本土個案，且從各縣市確診者足跡來看，不少人都有「傳統市場」這個地點，即便雙北外出人潮銳減，但民眾要在家烹飪，仍舊每天有大批人潮塞滿傳統市場。為此，基隆市長林右昌30日開出第一槍，表示市場將依照身分證尾數「單雙號」自主分流，消息曝光之後，許多縣市也在今（31）日紛紛宣布跟進，但其政策引爆民眾熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-31 16:55:08
林右昌指出，正如醫院需要降載，傳統市場人流亦是，降低密度避免群聚，因此身分證尾碼是雙數0、2、4、6、8的人只能在日期是雙數去市場購買；反之，尾碼是1、3、5、7、9的人，就要在日期是單數才能前往市場購買。例如今天31日，就只能有單數的人去市場採購。
而在消息曝光之後，各縣市首長也紛紛宣佈跟進，包括桃園市、新竹縣、新竹市、嘉義市、苗栗縣、宜蘭縣、高雄市、台中市等等，而身為疫情重災區的台北則不跟進該政策，而是採取人流管制，並且不定期的稽查。
不過，該政策一出，引爆網友在PTT點出漏洞表示「那如果一家人都有單雙數不也是能天天去＝＝？」、「我老婆不會騎機車.....身分證尾數又不一樣怎麼辦」、「傻眼，我跟我老婆都奇數，是要叫雙數的6歲兒子去買菜嗎？」、「到時候一定一團亂，然後有得乾脆不去，店家又說生意做不下去，無限循環」、「市場如果要分流或這樣管制，超市跟大賣場也要跟上吧...不然不知道這樣有啥用？堵一個市場旁邊還有一個超市」。（編輯：張嘉哲）
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