發完口罩分疫苗　唐鳳建公費疫苗預約平台將上線

隨著台灣訂購的國際品牌疫苗持續抵台，如何有效率施打，同時符合順位需求又避免群聚是一大難題，有媒體獨家報導指出，行政院政務委員唐鳳即將建置「公費疫苗接種預約平台」，並預計在6月下旬上線，今（31）日稍早《NOWnews今日新聞》致電唐鳳辦公室已證實，確實有要設置這樣的平台，不過其餘並未透露。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-31 16:45:10｜2021-05-31 17:31:25
根據媒體報導，為了增加接種效率，中央將建置「Covid-19公費疫苗接種預約平台」，由疾管署與唐鳳研究結合現有系統，提升疫苗施打效率，而該系統據傳已完成功能建置與程式設計，將運用「健保快易通」APP與口罩系統平台基礎進行設計，預期在6月下旬就會開放使用。
《NOWnews今日新聞》致電唐鳳辦公室獲得證實，不過目前進度為何？預計何時上線等相關細節並不願意透露。行政院表示，該系統要考量民眾的便利性，並避免群聚風險，行政院長蘇貞昌也請唐鳳加速完成「疫苗接種預約平台」的系統設計與測試，以供普及使用。
行政院在疫情之下再次借重唐鳳的資工專業，繼去（2020）年為了因應口罩發放實名制順暢的「口罩資訊平台」，如今為了疫苗唐鳳再次出手，平台未上線先引發關注。
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