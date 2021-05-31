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市場成防疫破口　侯友宜撂話：無法做好採買分流就停業

▲新北市政府衛生局提供足跡的熱區，傳統市場與夜市等場所，仍是確診者較會出沒的地方。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局提供足跡的熱區，傳統市場與夜市等場所，仍是確診者較會出沒的地方。（圖／新北市政府衛生局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-31 16:51:24｜2021-05-31 20:14:31

傳統市場儼然成為防疫的破口？基隆市長林右昌28日呼籲要正視傳統市場的防線，也引發各縣市首長的重視；因此，繼基隆、台中、嘉義及高雄，針對傳統市場進行管制後，桃園市長鄭文燦與新竹市長林智堅討論後，也決定採取強制分流的方式，以阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險。

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外界也好奇新北市的傳統市場管制作為？是否會跟進？新北市長侯友宜今（31）日強調，新北市有168個市場，要做到百分之百的落實有其困難，由於每一個市場的動線，及經營的方式、場域完全不一樣，不管是用身分字號、門牌號碼或用其它任何的方式，例如攤商分一三五或二四六來經營、分流分送的方式，只要能夠做得落實，這才是最重要的。

▲新北市政府要求168個市場的自治會，提出採買分流的方式報給經發局，市府會全面的稽查，如果「做不到、就停業」。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲新北市政府要求168個市場的自治會，提出採買分流的方式報給經發局，市府會全面的稽查，如果「做不到、就停業」。（圖／新北市政府新聞局提供）
侯友宜指出，各市場的管制作業方式都由自治會決定，市場自治會要將如何做好採買分流的方式報給經發局，同時做好採買分流、人數管控，更要做好入口管制，市府將會全面的稽查，如果沒有辦法做得到，也撂下「就停業」的重話；侯友宜重申，其實用任何的方式，只要能夠做到分流的管控，都是好方法，但「做不到、就停業」。

新北市政府衛生局提供足跡的熱區，分別有三處的傳統市場，包括淡水區中正路的淡水老街傳統市場、五股區五福路五股黃昏市場、板橋區僑中一街的板橋僑中一街市場，及新莊區福壽街的新莊福壽街夜市、板橋區裕民街的板橋裕民夜市；顯見傳統市場與夜市等場所，仍是確診者較會多處的地方，因此新北市政府也呼籲民眾，減少外出採買的次數。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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