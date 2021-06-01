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房市／疫情衝擊　使用房貸寬限期要注意

▲專家建議，使用寬限期之前，最好先試算清楚，以免日後負擔太大。（圖／NOWnews資料照片）
▲專家建議，使用寬限期之前，最好先試算清楚，以免日後負擔太大。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-06-01 08:30:00

台灣新冠肺炎疫情持續嚴峻，部分網友PO文詢問，若收入受到影響，導致繳交房貸有困難，該怎麼辦？專家指出，房貸若有寬限期，可以在非常時期加以運用，因為寬限期內不需繳本金，只需負擔利息，對於還款壓力減少頗多；但要注意的是，當寬限期結束，每月本利和會滾得比較高，建議要先試算並評估日後還款能力，且不要用成習慣。

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所謂房貸寬限期，就是指一定期限內，只需還利息不需還本金的房貸繳納方式。大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡指出，寬限期的時間通常是1至2年，但也要視銀行寬鬆程度、申貸人個人條件等，可能略有不同，例如部分條件較佳者，寬限期可以拉長，也有部分申請30年期以上房貸，銀行就比較難給予寬限期。

郎美囡表示，由於寬限期內是還息不還本，通常是買方在購屋前期需要現金較多，例如支付頭期款、用來裝潢等，才會申請寬限期，或是最近疫情嚴峻，若手頭上現金有限、收入受影響，也可以考慮採用寬限期的繳納方式。唯要注意的是，因為是還息不還本，等於期間完全沒有償還本金，當寬限期結束，本利和會因複利而滾得比較高，建議買方事先要試算清楚，且期間要多存一些錢，以免屆時更無法負擔每月龐大房貸。

舉例試算，假設購買總價1000萬的房屋，以貸款8成、利率1.43、分30年期來算，若沒有使用寬限期，每月本利和約為2.7萬；但若是採用2年寬限期，期間內每月負擔約9500元，寬限期後則需每月繳納約2.9萬元。若是貸款金額更高、寬限期更長，則寬限期結後所需負擔的金額都會更高。

信義房屋企研室專案經理曾敬德也建議，購屋族採用寬限期「不要用成習慣」，通常是在購屋初期或非常時期再用，否則會導致寬限期後還款壓力屢屢較大，若用到太緊繃，更可能使自身承受風險能力降低。

曾敬德也建議，若是目前還未申貸房貸，但憂心未來可能受疫情影響，一開始向銀行申貸時，不妨就先拉償還款期數，例如不要選擇20年期，而是直接選擇30年期，將每月攤還金額壓得更低一些。

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