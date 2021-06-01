房市／疫情衝擊　使用房貸寬限期要注意

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郎美囡表示，由於寬限期內是還息不還本，通常是買方在購屋前期需要現金較多，例如支付頭期款、用來裝潢等，才會申請寬限期，或是最近疫情嚴峻，若手頭上現金有限、收入受影響，也可以考慮採用寬限期的繳納方式。唯要注意的是，因為是還息不還本，等於期間完全沒有償還本金，當寬限期結束，本利和會因複利而滾得比較高，建議買方事先要試算清楚，且期間要多存一些錢，以免屆時更無法負擔每月龐大房貸。
舉例試算，假設購買總價1000萬的房屋，以貸款8成、利率1.43、分30年期來算，若沒有使用寬限期，每月本利和約為2.7萬；但若是採用2年寬限期，期間內每月負擔約9500元，寬限期後則需每月繳納約2.9萬元。若是貸款金額更高、寬限期更長，則寬限期結後所需負擔的金額都會更高。
信義房屋企研室專案經理曾敬德也建議，購屋族採用寬限期「不要用成習慣」，通常是在購屋初期或非常時期再用，否則會導致寬限期後還款壓力屢屢較大，若用到太緊繃，更可能使自身承受風險能力降低。
曾敬德也建議，若是目前還未申貸房貸，但憂心未來可能受疫情影響，一開始向銀行申貸時，不妨就先拉償還款期數，例如不要選擇20年期，而是直接選擇30年期，將每月攤還金額壓得更低一些。