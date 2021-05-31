「她」被侵害懷孕4週流產！自責後悔：我不該去酒店的

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一花琴音透露流產，所以去寺廟替無緣的孩子禱告，她說：「我流產了，雖然對方是性侵犯，但一想到這當中（指寶寶）也流著我的血，就覺得很難過。我是初期流產，可能大家想法不一樣，但這對我來說是一個生命的離開，我真的非常難過。」
她解釋決定生下來的原因，就算是自己被侵害，但小孩是無辜的生命，即使懷孕時心情複雜，仍做出此決定，「但這小孩在第4週就離開我了，我只能怪自己，為什麼要去酒店上班？真的好難過，寶寶，對不起，我好想你」。
一花琴音2013年以「芽森滴」藝名踏入AV界，2017年改名「寶生莉莉」，曾在2018年引退，直到2019年改為原名再復出。離奇的是，她曾透露過去遭遇過性暴力導致終生不孕，更罹患子宮頸癌。她因一直苦無主演機會，最慘片酬一次僅有8000日圓（約台幣2000元），所以拍攝成人片時，還得兼職維持生計，人生可說是相當淒慘。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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