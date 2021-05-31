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紐澳峰會一團和氣　稱應對中國並無分歧

▲紐西蘭與澳洲今天領袖峰會，兩國淡化中國政策歧異，堅稱紐澳對中態度一致。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐西蘭與澳洲今天領袖峰會，兩國淡化中國政策歧異，堅稱紐澳對中態度一致。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-31 19:58:07

（中央社威靈頓31日綜合外電報導）紐西蘭與澳洲今天領袖峰會，兩國淡化中國政策歧異，堅稱紐澳對中態度一致。紐西蘭總理阿爾登否認討好中國而軟化人權立場，澳洲總理莫里森甚至連中澳間的緊張都一併淡化。

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紐西蘭廣播電台（RNZ）報導，莫里森（ScottMorrison）這次是COVID-19疫情爆發以來首度出訪紐西蘭，並與阿爾登（Jacinda Ardern）舉行總理峰會。莫里森在會後記者會還特別為紐國緩頰，稱紐西蘭對中國的態度無損「五眼聯盟」彼此間的關係。

他未予點名地表示，部分國家想分化紐澳關係，但兩國在像世衛、貿易等諸多國際領域一直合作無間。莫里森甚至連中澳間的衝突也一併淡化，稱他想和緩的是印太地區的緊張並促進區域貿易。

阿爾登態度也很耐人尋味。她會前接受紐國媒體訪問時，還否認紐西蘭以「第三方」身分介入澳洲向世貿組織（WTO）申訴中國加徵關稅是為討好澳洲，還強調紐西蘭依自身的原則行事，下午則說紐西蘭是五眼聯盟的負責任夥伴。

被問到紐西蘭是否為經濟迎合中國時，阿爾登說中紐關係相較中澳關係，並無不同。

她說：「就像許多家庭一樣，我們（紐澳）偶爾會意見不合…但我們的情誼遠遠大於分歧。」

法新社報導，阿爾登政府因對其最大貿易夥伴中國的人權紀錄批評不夠猛烈招致抨擊，澳洲則因較直言的立場惹來北京懲罰性貿易措施。

中間偏左的阿爾登今天在紐國南島昆士鎮（Queenstown）與莫里森會後，堅稱紐澳對中國態度一致。兩位領袖會後並發布聯合聲明，對香港自由一點點地消失以及新疆維吾爾人遭受的待遇表達「深切關切」。

阿爾登告訴記者：「你會看到澳紐在這些議題上立場如此相同....所以，我真的要駁斥認為我國對這些極重要議題態度不夠堅決的說法」。

阿爾登和莫里森也贊成進一步調查2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情起源。

紐西蘭政府去年不願簽署「五眼聯盟」（FiveEyes）譴責香港局勢發展的聲明，本月又堅持國會有關維吾爾人的動議必須刪除「種族滅絕」（genocide）字眼。澳洲卻因完全支持「五眼聯盟」聲明引來北京嚴詞抨擊，多項進口中國商品也遭課稅。

「五眼聯盟」包括紐、澳、美國、英國、加拿大。

莫里森說，澳紐都希望印太地區自由和平，也將致力確保那個目標不受中美緊張升高威脅，「世界充斥著美中戰略競爭，那是不言而喻的事實，我會說，我們都認為，這樣的戰略競爭不必然導致衝突可能性升高」。

阿爾登也淡化影響兩國關係的其他麻煩事，像是坎培拉遣返紐西蘭出生罪犯，不顧念這些人出生後大部分都在澳洲生活的政策。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1100531

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