影／民調因防疫大為攀升　柯文哲：抗疫像參加世界大戰

新冠肺炎疫情五月在台灣呈現爆炸性的升溫，而台北市因為萬華區阿公店群聚感染的緣故，導致成為全台疫情的首波熱點。兩週以來台北市長柯文哲在防疫的指揮調度，以及針對中央疫情及疫苗等議題的批評與意見，受到許多民眾的認可，甚至因此讓他的聲量與民調大為攀升。對此柯文哲今（31）日也表示，自己兩週以來像是經歷了世界大戰，並表示要感謝的人太多了，是大家的功勞。





我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲也透露，其實從這個月13日中午接獲和平醫院有病患確診，當時病患不是院內感染，而是從外面進來，當時他就知道，這一定是有不明原因的社區感染。而這19天來，他感覺就是參加一次世界大戰。過程要感謝很多人，包括醫院床位增加到1300床、防疫旅館擴增到1800床，還有人員招募等工作，尤其醫學中心的大院長都講話算話，病床都有如期開出來。





柯文哲強調，感謝第一線醫護人員，能夠將疫情擋在第一線並未繼續擴散。柯文哲也表示，當時仁愛醫院的爆料是事實，因為大醫院還在整備，病人還是要有地方收，但儘管台北市疫情有一定程度控制，不過疫情還沒結束，過去兩週，要感謝很多人的努力。



