COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／民調因防疫大為攀升　柯文哲：抗疫像參加世界大戰

▲台北市長柯文哲31日表示，北市抗疫這兩週以來，自己像是經歷了世界大戰，並表示要感謝的人太多了，是大家的功勞。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲31日表示，北市抗疫這兩週以來，自己像是經歷了世界大戰，並表示要感謝的人太多了，是大家的功勞。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-31 17:35:35｜2021-05-31 18:18:17

新冠肺炎疫情五月在台灣呈現爆炸性的升溫，而台北市因為萬華區阿公店群聚感染的緣故，導致成為全台疫情的首波熱點。兩週以來台北市長柯文哲在防疫的指揮調度，以及針對中央疫情及疫苗等議題的批評與意見，受到許多民眾的認可，甚至因此讓他的聲量與民調大為攀升。對此柯文哲今（31）日也表示，自己兩週以來像是經歷了世界大戰，並表示要感謝的人太多了，是大家的功勞。

我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲也透露，其實從這個月13日中午接獲和平醫院有病患確診，當時病患不是院內感染，而是從外面進來，當時他就知道，這一定是有不明原因的社區感染。而這19天來，他感覺就是參加一次世界大戰。過程要感謝很多人，包括醫院床位增加到1300床、防疫旅館擴增到1800床，還有人員招募等工作，尤其醫學中心的大院長都講話算話，病床都有如期開出來。

柯文哲強調，感謝第一線醫護人員，能夠將疫情擋在第一線並未繼續擴散。柯文哲也表示，當時仁愛醫院的爆料是事實，因為大醫院還在整備，病人還是要有地方收，但儘管台北市疫情有一定程度控制，不過疫情還沒結束，過去兩週，要感謝很多人的努力。

▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
即時
推薦閱讀