挽救高齡化大作戰　中國將開放「三孩政策」

中國先前進行第七次人口普查，出現了出生率低和高齡化趨勢。中共中央政治局5月31日召開會議，同意一對夫妻可以生育三個小孩，希望能夠藉此改善人口結構，避免社會快速老化。





我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《新華社》報導，中共總書記習近平31日時召開中央政治局會議，聽取「十四五」時期（2021年到2025年）積極應對人口老齡化重大政策舉措匯報，審議《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》。





報導中指出，中共自從十八大以來，陸續根據人口發展變化形勢，開放「二孩政策」，也就是一對夫妻，可以生兩個小孩。但因為中國人口總數龐大，人口老化快速加深，有必要進一步優化生育政策，因此決定開放「一對夫妻可以生育三個子女」政策，來藉此改善人口結構，落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持人力資源稟賦優勢。





而會議中指出促進生育不能沒有相關經濟社會政策銜接，因此也提出了配套措施。要將「婚嫁、生育、養育、教育」一體考慮，不但要加強適婚青年婚戀觀、家庭觀教育引導，還要對婚嫁陋習、天價彩禮等不良社會風氣進行治理，並且推進教育公平與優質教育資源供給，降低家庭教育開支。除此之外，也要完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，保障女性就業合法權益。





中共當局自從2016年就開放了「二孩政策」，但顯然成效有限。英國媒體《金融時報》先前指出，中國人口恐怕跌破14億，進入負成長，更會對經濟發展造成重大影響。不過中國在5月11日公布第七次全國人口普查結果，全國人口數達14億1178萬人。



