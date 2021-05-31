影／靠本土疫苗炒股？蔡英文強調已做內部清查、絕無此事
近期不斷有傳聞表示，政府「阻擋」BNT疫苗，為得就是炒本土疫苗股票；對此，總統蔡英文31日親上火線，強調民意代表的財產申報都是公開透明的，大家可以查證，且也已做過內部清查，絕無政務人員涉及不法，若有人提出具體指控，歡迎提出證據，一定依法嚴查，絕不容許政府決策公信力遭受挑戰，但若沒證據，也不該用捕風捉影的方式，抹煞專家投入研發疫苗的努力。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-31 18:05:52｜2021-05-31 19:08:50
蔡英文今日針對近期疫苗紛擾、防疫工作等親上火線做出說明。蔡英文表示，有人質疑黨國外疫苗是為了炒股，但她要嚴正聲明，相關財產申報資料都是公開透明 ，大家可以去查證，執政團隊也做了內部清查，相關政務人員都沒有炒股的問題，如果有人提出具體指控，歡迎提出證據，一定會依法嚴查，絕對不會容許政府決策公信力遭受挑戰；若沒證據，也不該用捕風捉影的方式抹煞許多專家投入研發疫苗的努力。
蔡英文也指出，最近有很多訊息讓大家無所適從，有些只是單純的誤解，也些是刻意的誤導，這些訊息確實會干擾防疫的有效執行，她已經要求相關單位務必在第一時間澄清，也請民眾隨時查證、協助政府澄清。
蔡英文說，過去一年多來因為團結冷靜、做好各項預防措施，台灣順利守住第一波疫情，面對眼前嚴峻的挑戰，如果繼續爭執不休、驚慌失措，對防疫不會有任何幫助，從3級防疫警戒到疫苗大規模接種，此時此刻，相互合作、團結一致是最好的方法。
蔡英文表示自己知道民眾有些焦慮，但她還是要拜託民眾保持冷靜，也感謝立法院三讀通過紓困條例修正草案，將紓困預算總額提高到8,400億，相關措施最快在6月4日就會上路。
蔡英文強調，防疫工作很辛苦，需要中央地方，不分朝野，政府民間團結合作，從爭取疫苗到有效率的大量施打，都需要所有人同心協力一起來配合，才能克服眼前難關，呼籲民眾團結防疫一起守台灣。
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