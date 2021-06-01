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再破紀錄！曹佑寧《全明星》3奪MVP　驚人跑步速度逆轉勝

▲曹佑寧（右）以驚人速度在賽跑上贏過彭小刀。（圖／台視）
▲曹佑寧（右）以驚人速度在賽跑上贏過彭小刀。（圖／台視）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-01 09:00:00

運動實境節目《全明星運動會》每週播出後都引起熱烈討論，第二季最新一集中曹佑寧拿下了個人第三座MVP，也破節目以來首位單人拿下最多MVP的選手。另外，由於2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，節目暫時停止錄影，5月30日存檔播完後，將回顧先前片段。

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▲曹佑寧3奪MVP。（圖／台視）
▲曹佑寧3奪MVP。（圖／台視）
《全明星運動會》最新一集第一個賽事就是備受關注的「龍舟」，為此選手們自四月便開始訓練，比賽當日豔陽高照，選手們頂著高溫上陣，而先前因傷退賽的范逸臣也到場力挺紅隊，紅隊氣勢如虹，成功在龍舟項目奪下勝利，並連續兩次都突破大會紀錄。而面臨四連敗的藍隊，錢薇娟肯定隊員的努力，喊話：「這就是比賽的一部分，大家要學習去面對這個結果，勝不驕敗不餒都是狗屁，所謂的運動家精神是不管贏或輸，重新調整好後再超越自己的那種喜悅。」

最後一個項目「4×100公尺接力」，女子組接力由紅隊拿下勝利，雷艾美雖敗猶榮，表示：「拚盡全力，並沒有輸給自己。」男子組藍隊派出顏佑庭、林敬倫、潘君侖和彭小刀，紅隊則派出廖允杰、王家梁、周予天及最後一棒曹佑寧，藍隊在前三棒為彭小刀拉開距離，眼看藍隊勝券在握，最後曹佑寧展現驚人加速，以0.22秒之差成功逆轉勝，再為紅隊奪下一座獎盃。

賽後，彭小刀表示自己經歷了不可思議的一刻，自稱：「公園阿伯是用生命在跑。」曹佑寧也拿下個人第三座MVP，破節目以來首位單人拿下最多MVP的選手。此外，儘管暫時停止錄影，紅藍兩隊隊員在家防疫也都保持運動習慣，自主訓練，時刻在為總決賽做準備。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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