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明起啟動夏月電價 台電估372萬戶不受影響

▲台電表示，將自6月1日起實施夏月電價，預估約有372萬戶不受影響。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲台電表示，將自6月1日起實施夏月電價，預估約有372萬戶不受影響。（示意圖／翻攝PhotoAC）

記者張志康/綜合報導

2021-05-31 18:27:36

台電表示，明（1）日起將啟動夏月電價，但每月用電量在120度以下的用戶，約有372萬戶電費將不受影響。另外，若能較去年同期節電，還能夠獲得無上限的節電獎勵金。

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台電表示，由於近年國內面臨極端氣候高溫不斷，用電量屢創新高，夏季每月每戶平均用電增加近50%，但仍視個別用戶實際用電量而滾動計算電價調幅。

台電指出，每月用電120度以上才會受夏月電價影響，根據統計，全國372萬戶民眾每月平均用電在120度以下，只要維持平時用電情況，便完全不受影響。至於用電量在121度以上、330度以下的用戶，約有超過500萬戶，夏月電價期間，每度用電僅會增加0.28元。

另一方面，台灣去年每戶平均月用電量約339度，在非夏月期間平均每月用電量是291度；6至9月因氣溫上升，導致每月平均用電量增至434度、電費為1061元，相較於非夏月期間用電量明顯高出49%，也因而每月電費平均增加約506元，其中382元（75%）來自用電量增加，因夏月電價調整帶動電費增加為124元。

台電強調，台灣能源超過98%來自進口，今年在極端氣候下，5月份就迎來酷熱高溫，27日甚至創下3802萬瓩紀錄，刷新用電新高，因此台電除持續努力確保穩定供電，也期盼全民共同節電。

為鼓勵民眾節電，台電自2018年起推出節電獎勵登錄活動，今年1月至4月共計省下近3.8億度電，發出逾3.6億元節電獎勵金。只要民眾於今年12月13日前至台電網站「節電登錄」專區，登錄電號或地址、並實際節電，且用電量比去年同期節電1度以上，即可自登錄日起獲得每期電費至少84元的無上限節電獎勵金。

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