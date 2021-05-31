明起啟動夏月電價 台電估372萬戶不受影響

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台電指出，每月用電120度以上才會受夏月電價影響，根據統計，全國372萬戶民眾每月平均用電在120度以下，只要維持平時用電情況，便完全不受影響。至於用電量在121度以上、330度以下的用戶，約有超過500萬戶，夏月電價期間，每度用電僅會增加0.28元。
另一方面，台灣去年每戶平均月用電量約339度，在非夏月期間平均每月用電量是291度；6至9月因氣溫上升，導致每月平均用電量增至434度、電費為1061元，相較於非夏月期間用電量明顯高出49%，也因而每月電費平均增加約506元，其中382元（75%）來自用電量增加，因夏月電價調整帶動電費增加為124元。
台電強調，台灣能源超過98%來自進口，今年在極端氣候下，5月份就迎來酷熱高溫，27日甚至創下3802萬瓩紀錄，刷新用電新高，因此台電除持續努力確保穩定供電，也期盼全民共同節電。
為鼓勵民眾節電，台電自2018年起推出節電獎勵登錄活動，今年1月至4月共計省下近3.8億度電，發出逾3.6億元節電獎勵金。只要民眾於今年12月13日前至台電網站「節電登錄」專區，登錄電號或地址、並實際節電，且用電量比去年同期節電1度以上，即可自登錄日起獲得每期電費至少84元的無上限節電獎勵金。