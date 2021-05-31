影／解釋為何缺疫苗　總統：促廠商供貨、大規模施打

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於疫苗短缺，蔡英文解釋，這段期間國際疫情仍然險峻，造成疫苗市場供需有很大的落差，供貨也相當緊張，各國政府都窮盡能力，希望以最快的速度取得相當的疫苗，台灣也是如此，包含她在內，政府各部門每天都緊盯廠商，催促近2千萬劑的國外疫苗能早一天出貨、早一天抵達，國人才能早一天施打、早一天安心。也因為如此，近來很多熱心的宗教團體、企業、民間組織，甚至地方政府也幫忙找國外的疫苗供給，非常感謝他們的幫忙跟義舉，政府也會積極協助。
蔡英文指出，行政院已經宣佈民間宗教團體由內政部次長陳宗彥擔任窗口、企業團體的部分則由經濟部長王美花擔任窗口，政府會跟民間公同努力，取得更多疫苗，同時做好疫苗供給來源查證，確保來自原廠，安全、有效、合法；也再次強調，政府會跟民間一起努力，絕對沒有阻擋的問題。
蔡英文提到，近來有些人對國產疫苗政策提出質疑，但以現在國際疫苗的供給情況，如果沒有本土的供給能量，台灣就會處處受制於人，也會因為國際供需失衡受到影響，因此擁有自己可以供應的疫苗，是國家戰略優先項目，也是世界許多主要國家正在全力衝刺的目標。疫苗研發製造的過程很嚴謹，有很多國內一流專家參與其中，疫苗是要打入人體的，因此安全有效是最重要的先決條件，絕對不會因為爭取疫苗國產，就犧牲疫苗品質和安全性的要求，政府一定會依照國際科學標準嚴格把關。
此外，有關疫苗施打計畫，蔡英文表示，接下來將會進入大規模施打階段，為了讓疫苗施打能夠更有效率的進行，政府會動員更多醫護能量、投入更多資源，同時行政院政務委員唐鳳也在開發預約系統設計，讓民眾知道自己要在什麼時候、什麼地點施打疫苗，目前系統正在測試階段，完成後很快就會上線使用。
最後，蔡英文也重申，過去這週末，她和蘇貞昌以及行政團隊正全力設法強化全國醫療資源的整備，無論是醫護人員的整備、病床、醫療器材的盤點和整體能量的擴充，這些工作每天都在進行當中，也持續和地方緊密合作，確保資源確實到位、及時因應，請一線醫護人員不要恐慌。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。