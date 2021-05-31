龜山某工廠主管酒店群聚案　今累積共11名移工確診

桃園市龜山某工廠主管群聚染疫事件持續延燒，繼昨（30）日新增4名移工也被傳染，今（31）日該群聚事件再擴大，市長鄭文燦下午主持疫情說明會時證實，在匡列採檢員工中，新增4名印尼籍及1名越南籍移工共5人被篩出確診，事發後已要求該工廠停工，採一人一室隔離，目前疫調結果並無不特定風險。
記者李春台/桃園報導
2021-05-31 18:33:58
鄭文燦表示，這起工廠群聚感染案，源頭為工廠主管曾去維納斯酒店消費，於5月23日確診（案4912）之後又傳染給一名越南籍移工主管（案5877，5月25日確診），30日有4位移工確診，被列為群聚事件，市府要求工廠立即停工。第一時間將移工一人一室安置，同一單位40名員工匡列居隔，全廠工作人員230進行採檢，目前已完成147位，包含今日確診的5位，另88位結果將於明天出爐。
鄭文燦說，初步調查這家工廠的移工在5月15日以後就停止外出，而這段時間教會活動停止，外籍移工餐聽或其他營業場所也多半停業，目前並沒有調查顯示跟其它工廠有連結，如果有不特定的風險，市府會先擴大匡列、擴大採檢，若有影響到其他的附近社區，就會公布工廠名字。
鄭文燦說，防疫要全面，任何一個破口都不能發生，每一個個案產生的群聚性會影響到家庭群聚、工作場域群聚，呼籲所有民眾在各個場所都要戴口罩，減少群聚，降低感染風險。
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