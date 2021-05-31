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龜山某工廠主管酒店群聚案　今累積共11名移工確診

▲鄭文燦指出，在匡列採檢員工中，新增4名印尼籍及1名越南籍移工共5人被篩出確診，目前確診移工已達11人。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦指出，在匡列採檢員工中，新增4名印尼籍及1名越南籍移工共5人被篩出確診，目前確診移工已達11人。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-05-31 18:33:58

桃園市龜山某工廠主管群聚染疫事件持續延燒，繼昨（30）日新增4名移工也被傳染，今（31）日該群聚事件再擴大，市長鄭文燦下午主持疫情說明會時證實，在匡列採檢員工中，新增4名印尼籍及1名越南籍移工共5人被篩出確診，事發後已要求該工廠停工，採一人一室隔離，目前疫調結果並無不特定風險。

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鄭文燦表示，這起工廠群聚感染案，源頭為工廠主管曾去維納斯酒店消費，於5月23日確診（案4912）之後又傳染給一名越南籍移工主管（案5877，5月25日確診），30日有4位移工確診，被列為群聚事件，市府要求工廠立即停工。第一時間將移工一人一室安置，同一單位40名員工匡列居隔，全廠工作人員230進行採檢，目前已完成147位，包含今日確診的5位，另88位結果將於明天出爐。

鄭文燦說，初步調查這家工廠的移工在5月15日以後就停止外出，而這段時間教會活動停止，外籍移工餐聽或其他營業場所也多半停業，目前並沒有調查顯示跟其它工廠有連結，如果有不特定的風險，市府會先擴大匡列、擴大採檢，若有影響到其他的附近社區，就會公布工廠名字。

▲龜山某工廠主管酒店染疫確診關係圖。（圖／桃園市政府提供）
▲龜山某工廠主管酒店染疫確診關係圖。（圖／桃園市政府提供）
 

鄭文燦說，防疫要全面，任何一個破口都不能發生，每一個個案產生的群聚性會影響到家庭群聚、工作場域群聚，呼籲所有民眾在各個場所都要戴口罩，減少群聚，降低感染風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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