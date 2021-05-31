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有改到痛點嗎？2021 年式 Range Rover Evoque 試駕

▲ 有改到痛點嗎？2021 年式 Range Rover Evoque 試駕
▲ 有改到痛點嗎？2021 年式 Range Rover Evoque 試駕

2GameSome - 有車賞

2021-05-31 19:25:00

身為 2020 年台灣汽車市場中豪華品牌成長率亞軍的 Land Rover，背後功臣之一當然非此次試駕主角 Range Rover Evoque 莫屬，搭配上小改款 Discovery Sport 與聲量極大的 Defender，造就了 Land Rover 繳出了超過六成成長的優異成績。為了拉長戰力影響，Range Rover Evoque 於 2021 年式進行微幅升級，伴隨著價格的微幅調整，是否能藉此延續亮眼的銷售表現？啟動引擎，出發探索去。

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試駕車型為 2021 年式 Range Rover Evoque P250 R-Dynamic SE 最高規格，售價為新台幣 261 萬元起。
試駕車型為 2021 年式 Range Rover Evoque P250 R-Dynamic SE 最高規格，售價為新台幣 261 萬元起。
配備高階 LED 頭燈，但還不到矩陣式規格。
配備高階 LED 頭燈，但還不到矩陣式規格。
R-Dynamic 的專屬外觀套件，以玫瑰金的方式展現尊榮感。
R-Dynamic 的專屬外觀套件，以玫瑰金的方式展現尊榮感。
隱藏式車門讓整體造型更顯俐落。
隱藏式車門讓整體造型更顯俐落。
試駕車款選配 5 幅亮澤深灰鑽石塗裝輪圈，選配價為 15,000 元。
試駕車款選配 5 幅亮澤深灰鑽石塗裝輪圈，選配價為 15,000 元。
排氣管為隱藏式設計。
排氣管為隱藏式設計。
透過嶄新設計的方向盤，與重新設計介面的儀表板與中控台介面，可以發現與過往系統的差異處，以方向盤為例，中央喇叭蓋兩側的控制總成，從過去直向長方形的佈局，改成了橫向長方形的安排，且左右各多了一個滾輪與小型撥桿，不過相同的是，左方同樣是操作儀表介面、音響與通訊功能，右方則是操作 ADAS 系統中的 ACC 主動式定速含車流排隊輔助功能與 LKA 車道維持輔助系統為主（無車道置中功能）。

實際操作起來，無論是方向盤上的按鍵觸感回饋，還是 12.3 吋全數位 HD 虛擬儀表板內的資訊操作邏輯，別說比擬你我智慧型手機的順暢度，與德系對手的使用體驗也有一定差距，整體反應上仍有進步空間。

整體座艙佈局與先前車款相同，透過三只螢幕呈現科技氛圍。
整體座艙佈局與先前車款相同，透過三只螢幕呈現科技氛圍。
儀表板規格為 12.3 吋全數位化設計。
儀表板規格為 12.3 吋全數位化設計。
全新設計的方向盤，整體線條與車內格局相襯。
全新設計的方向盤，整體線條與車內格局相襯。
中控台上的 10 吋觸控顯示幕與 Pivi Pro 系統部分，整體畫面判讀與操作邏輯，確實有著一定進步，雖然觸控反應還是無法與智慧型手機相同，但至少遲疑反應改善許多。不過在試駕體驗中，卻遇到了系統當機的狀況，在連接手機使用 Apple CarPlay 的當下，卻遇到了音樂持續播放，但顯示幕「黑屏」無法操作與重開的情形，Google Map 導航也無法持續操作，由於當時於高速公路行駛，只能至下一個休息站休息、重新啟動車輛後此系統才得以正常。針對此問題，試駕車款後續也已回原廠進行系統升級，是否能針對此問題改善，後續其他媒體的反應，仍須持續追蹤。

Apple CarPlay 系統連結仍為有線方式。
Apple CarPlay 系統連結仍為有線方式。
選配車室負離子系統含 PM2.5 懸浮微粒過濾系統，價格為 16,200 元。
選配車室負離子系統含 PM2.5 懸浮微粒過濾系統，價格為 16,200 元。
中控台下方也為螢幕配置，整合「空調」與「車輛」兩大主要功能介面。
中控台下方也為螢幕配置，整合「空調」與「車輛」兩大主要功能介面。
中控台後方的置物空間。
中控台後方的置物空間。
相較於車機系統的不完美，2021 年式的 Range Rover Evoque 開起來仍是讓人開心的，堪稱品牌中最具運動性的動態反應，轉向的直接與靈活充分展現緊湊車身尺碼的優點，且透過得宜的懸吊調校與 NVH 隔音制震材質的用心，在整體的行路質感與乘坐舒適度而言，與任何的德系或日系對手相較，Range Rover Evoque 絕對都不會屈居下風。

與先前一樣，2021 年式 Range Rover Evoque 採用 Ingenium 2.0L 的直列四缸渦輪增壓汽油引擎，試駕車型為 P250 R-Dynamic SE 最高規格，249ps/365Nm 的動力數據中，取得了挺充沛的加速力道，雖然透過此具 ZF 的九速變速箱轉換，駕駛者不會有著明顯熱血或動感十足的驅策感，但就如同 Range Rover 此家族一直想要給人的感受般，優雅為主，動感為輔的造車態度，就算是最年輕的 Range Rover Evoque，同樣沒有例外。

搭載 Ingenium 2.0L 的直列四缸渦輪增壓汽油引擎，最大馬力為 249ps/5500rpm，最大扭力為 365Nm/4500rpm。
搭載 Ingenium 2.0L 的直列四缸渦輪增壓汽油引擎，最大馬力為 249ps/5500rpm，最大扭力為 365Nm/4500rpm。
動力銜接九速手自排變速箱。
動力銜接九速手自排變速箱。
但值得一提的是，雖然導入了 48V 輕油電動力科技，但在試駕車型上的怠速熄火再啟動時的引擎震動，還是沒有辦法讓人忽略，與其他部分品牌 48V 系統強調的消弭震動能力稍有落差；不僅如此，或許是尚未經過磨合、電腦仍在學習階段，此具變速箱於車輛低速行駛時的銜接順暢度仍有進步空間，也是美中不足之處。

2021 年式的進化處，還包含了 InControl Remote 遠端控制系統，只要車主下載專屬 App，就可遠端與車輛互動、掌握車輛狀態。同時升級標配  ATPC 全地形行進控制系統，還有  360 度 3D 環景顯示與 ClearSight 對地視野與水深偵測系統。或許這兩套系統對於 Evoque 的車主而言，不見得是個人見人愛、或是人人受用的配備，但至少在售價微幅上漲的狀態下，提供更多科技展現價值，是 Land Rover Taiwan 避免落人話柄的誠意。

車內質感出色，匹配其價格等級。
車內質感出色，匹配其價格等級。
前座皆為 12 向電動調整含電動腰靠功能，但僅有駕駛座有記憶功能。
前座皆為 12 向電動調整含電動腰靠功能，但僅有駕駛座有記憶功能。
狹小的空間為致命傷。
狹小的空間為致命傷。
ClearSight 電子後視鏡為車系標準配備。
ClearSight 電子後視鏡為車系標準配備。
Meridian 400W 音響為頂級車型專屬。
Meridian 400W 音響為頂級車型專屬。
後座出風口為車系標配。
後座出風口為車系標配。
全景式固定天窗為車系標配，另外選配檀木黑類麂皮車頂，價格為 30,500 元。
全景式固定天窗為車系標配，另外選配檀木黑類麂皮車頂，價格為 30,500 元。
標準乘坐狀態下後廂容積為 472 公升。
標準乘坐狀態下後廂容積為 472 公升。
後座椅背可傾倒增加置物容積，但不夠平整為可惜之處。
後座椅背可傾倒增加置物容積，但不夠平整為可惜之處。
歷經年式更新後的 Range Rover Evoque，空間的劣勢與較高的入手門檻仍是其弱點，但美型的特色、上山下海的能耐與優異的行路質感，會是難有對手的優點，至於車機的部分，則期望可以透過後續的系統升級得到改善。整體而言，2021 年式的 Range Rover Evoque 相較於對手仍有競爭力，尤其對於其目標族群如新富階級、追求個性且與眾不同的購車標的，在當前 SUV 持續延燒的浪潮下，Range Rover Evoque 的奪目度，還是挺光彩耀眼的！

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