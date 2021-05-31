▲ 有改到痛點嗎？2021 年式 Range Rover Evoque 試駕

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透過嶄新設計的方向盤，與重新設計介面的儀表板與中控台介面，可以發現與過往系統的差異處，以方向盤為例，中央喇叭蓋兩側的控制總成，從過去直向長方形的佈局，改成了橫向長方形的安排，且左右各多了一個滾輪與小型撥桿，不過相同的是，左方同樣是操作儀表介面、音響與通訊功能，右方則是操作 ADAS 系統中的 ACC 主動式定速含車流排隊輔助功能與 LKA 車道維持輔助系統為主（無車道置中功能）。
實際操作起來，無論是方向盤上的按鍵觸感回饋，還是 12.3 吋全數位 HD 虛擬儀表板內的資訊操作邏輯，別說比擬你我智慧型手機的順暢度，與德系對手的使用體驗也有一定差距，整體反應上仍有進步空間。
中控台上的 10 吋觸控顯示幕與 Pivi Pro 系統部分，整體畫面判讀與操作邏輯，確實有著一定進步，雖然觸控反應還是無法與智慧型手機相同，但至少遲疑反應改善許多。不過在試駕體驗中，卻遇到了系統當機的狀況，在連接手機使用 Apple CarPlay 的當下，卻遇到了音樂持續播放，但顯示幕「黑屏」無法操作與重開的情形，Google Map 導航也無法持續操作，由於當時於高速公路行駛，只能至下一個休息站休息、重新啟動車輛後此系統才得以正常。針對此問題，試駕車款後續也已回原廠進行系統升級，是否能針對此問題改善，後續其他媒體的反應，仍須持續追蹤。
相較於車機系統的不完美，2021 年式的 Range Rover Evoque 開起來仍是讓人開心的，堪稱品牌中最具運動性的動態反應，轉向的直接與靈活充分展現緊湊車身尺碼的優點，且透過得宜的懸吊調校與 NVH 隔音制震材質的用心，在整體的行路質感與乘坐舒適度而言，與任何的德系或日系對手相較，Range Rover Evoque 絕對都不會屈居下風。
與先前一樣，2021 年式 Range Rover Evoque 採用 Ingenium 2.0L 的直列四缸渦輪增壓汽油引擎，試駕車型為 P250 R-Dynamic SE 最高規格，249ps/365Nm 的動力數據中，取得了挺充沛的加速力道，雖然透過此具 ZF 的九速變速箱轉換，駕駛者不會有著明顯熱血或動感十足的驅策感，但就如同 Range Rover 此家族一直想要給人的感受般，優雅為主，動感為輔的造車態度，就算是最年輕的 Range Rover Evoque，同樣沒有例外。
但值得一提的是，雖然導入了 48V 輕油電動力科技，但在試駕車型上的怠速熄火再啟動時的引擎震動，還是沒有辦法讓人忽略，與其他部分品牌 48V 系統強調的消弭震動能力稍有落差；不僅如此，或許是尚未經過磨合、電腦仍在學習階段，此具變速箱於車輛低速行駛時的銜接順暢度仍有進步空間，也是美中不足之處。
2021 年式的進化處，還包含了 InControl Remote 遠端控制系統，只要車主下載專屬 App，就可遠端與車輛互動、掌握車輛狀態。同時升級標配 ATPC 全地形行進控制系統，還有 360 度 3D 環景顯示與 ClearSight 對地視野與水深偵測系統。或許這兩套系統對於 Evoque 的車主而言，不見得是個人見人愛、或是人人受用的配備，但至少在售價微幅上漲的狀態下，提供更多科技展現價值，是 Land Rover Taiwan 避免落人話柄的誠意。
歷經年式更新後的 Range Rover Evoque，空間的劣勢與較高的入手門檻仍是其弱點，但美型的特色、上山下海的能耐與優異的行路質感，會是難有對手的優點，至於車機的部分，則期望可以透過後續的系統升級得到改善。整體而言，2021 年式的 Range Rover Evoque 相較於對手仍有競爭力，尤其對於其目標族群如新富階級、追求個性且與眾不同的購車標的，在當前 SUV 持續延燒的浪潮下，Range Rover Evoque 的奪目度，還是挺光彩耀眼的！