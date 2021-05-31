日本醫療資源緊繃　東大醫院聯合地方醫院建立轉診機制

台灣這短短兩個禮拜以來，新冠肺炎（COVID-19）確診案例飆升，也讓外界擔心，會不會引發病床不足、醫療資源緊繃問題。而正遭到第四波疫情襲擊的日本，雖然將緊急事態宣言延長，但目前境內重症患者還有1347人，正在住院進行治療的患者逾5300人。疫情持續延燒更直逼醫療系統，東京大學醫院透過模擬估算出，如果ＩＣＵ增加4名重症病患，就得減少3成需要高度治療的一般病患。不過東京大學醫院也聯合了附近醫院來解決ＩＣＵ緊繃問題。





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日本ＮＨＫ報導，東京大學醫院總共有1間急救用的ＩＣＵ以及2間一般高度治療用，總共3間ＩＣＵ可以史用，其中新冠肺炎患者集中在急救用ＩＣＵ，共有10床配額可以使用。





但是面對第四波疫情襲來，日本全國的重症患者也有增加情況之下，東京大學醫院針對院內醫療體制進行模擬估算，發現如果急救用的ＩＣＵ病床全滿，另外2間ＩＣＵ各增加2名新冠肺炎重症患者，不但要得增加必須的醫療人員，心肌梗塞或器官移植等需要高度治療的一般病患也因此得減少共12人。1個月下來，原本可以收治129名一般病患減少到84人，大約減少了35%。





東京大學醫院從去年3月開始到現在，這1年之間，急救用ＩＣＵ已經收治了逾100名新冠肺炎重症病患，但是黃金週開始之前，新冠肺炎重症患者開始增加，讓病床數量達到緊繃。雖然急救用ＩＣＵ收治的新冠肺炎重症患者康復之後，也能夠收治一般的病患，但如果是用來應對需高度治療病患的另外2間ＩＣＵ，要收治新冠肺炎重症患者，就必須增加醫療人員，並且減少一般病患的人數。





▲為了要收治更多新冠肺炎重症患者，東京大學醫院等3間大學醫院聯合區域醫療機關，建立轉診機制，減輕醫護人員壓力。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

但想要收治更多的新冠肺炎重症患者，還得面臨轉診問題，現在在日本全國的醫院要轉診相當困難。因此東京大學醫院聯合了東京醫科牙科大學醫院、日本醫科大學醫院，3間大學醫院與週邊23間醫療機關合作，組成了「後方支援醫療機關合作團隊」，並由東京大學醫院的護理師擔任事務局局進行管理。





讓醫療機關上網登錄能夠收治的患者數，當這3間大學醫院有症狀好轉能進行轉診的患者時，事務局便會將搜尋能夠收治的醫療機關，協助進行轉診。





過去都是讓醫師自己尋找能收治病患的醫院進行轉診，相較之下，這樣設立事務局、專門管理轉診事務的機制，更能夠減輕現場醫護人員的負擔。





再加上都是由經驗豐富的護理師來擔任調配要職，如果有高齡患者、家族病史或是需要照護等需求，也能夠正確傳達必要的情報給收治病患的醫療機關，讓對方能清楚理解轉診之後的療程以及治療目標，轉診過程也能夠順利進行。從這項機制開始實施之後，目前3間大學醫院已經有超過20名病患順利轉診。



