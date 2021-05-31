極致客製、顛覆想像─Rolls-Royce打造世界唯一訂製車Boat Tail

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自Sweptail問世後，Rolls-Royce Coachbuild手工訂製部門共為三位車主打造專屬的客製化車款，而本次介紹的Boat Tail是唯一公開亮相的一輛，Boat Tail如其名的車尾設計概念是為了向1932年J-class遊艇船尾致敬，打造Boat Tail，Rolls-Royce Coachbuild再將手工打造工藝推向全新境界，當確認初始設計後，首先是按照汽車的數位模型製作出全尺寸油土模型，工匠對車身表面進行手工打磨，整個過程中，車主皆參與討論細節，並提出想法與建議，一同將Boat Tail基礎造型雕塑成形，接著再以數位技術進行虛擬製模，在鋁合金打造出車身雛形，每個階段都藉由數位技術，以及手工打造大面積金屬板件，一點一滴建構出完美極緻的曲線與造型。
車長近5.9公尺的Boat Tail，極具氣勢的車身比例與清晰明瞭的車身表面，共同營造出輕鬆優雅姿態。車頭部分，最具Rolls-Royce代表性、源自帕德嫩神廟概念的水箱護罩與LED頭燈組皆經過重新設計，其中水箱護罩是以整塊鋁坯切削而成；車側優雅流暢的線條延伸車尾，散發著強烈的現代感。擋泥板前緣設計簡單纖巧，與A柱微微向後的傾斜度完美融合，產生一種向前的運動感，宛若蓄勢待發、即將起航的遊艇。
而Boat Tail的車尾才是整輛車的精華所在，以遊艇船尾為概念設計的車尾，後緣順勢向下收尾，條狀車尾燈，顛覆了Rolls-Royce固有的垂直尾燈傳統造型，同時車尾上方完全融入遊艇木質甲板設計，以灰黑色開孔Caleidolengo飾板覆蓋，並選擇以直線木紋樣式與鑲嵌不銹鋼拉絲飾條相互搭配，完全呈現遊艇樣貌，同時，Rolls-Royce木材專家利用高超的打磨技藝使木紋拼花技術，讓木質飾板與車型的幾何輪廓保持和諧一致。特別的是Boat Tail採手動固定軟篷，同樣是源自遊艇概念，車頂優美弧線在車尾處落下，有如結構精美的高聳飛拱建築。
在精美車尾甲板下的傳統行李廂空間則暗藏玄機，甲板艙蓋以中軸線為基準彩蝶翼展開設計，只需一鍵即可開啟，靈感源于建築師聖地牙哥·卡拉特拉瓦（Santiago Calatrava）的懸臂概念。
艙蓋下，則是車主訂製的待客套件，有如行動吧檯，設有雙層、可快速降溫至攝氏六度的香檳冰櫃，內儲藏著車主最愛Armand de Brignac香檳，且冰櫃完全依照瓶身尺寸打造，造型優雅；經過拋光的邊飾光亮十足，其色調與瓶身相得益彰。另外，還附有全套巴黎奢侈品牌Christofle製造的餐具組，後方則還有由鋼琴式鉸鏈連接的吧檯桌，下方則放置了兩張Rolls-Royce設計、義大利傢俱品牌Promemoria以碳纖維材質精心打造的雞尾酒凳，同時在艙蓋間的中軸線上，還設有一組專用太陽傘，美麗且靈便的陽傘提供車主在抵達的所向之境，尊享恣意。
至於座艙陳設與車色，Boat Tail皆使用了車主最愛的藍色為基調，外觀塗裝漆料融入了金屬和水晶碎片，再次與航海主題顯應，更於暗處盡顯低調奢華，于陽光下動感奪目。為確保外飾塗漆順滑至極，在塗漆完全晾乾之前，要對全車線條進行手工檢查，和邊緣柔滑化處理。車輪使用亮藍色，打磨光滑且塗層質感乾淨俐落，為Boat Tail更添華貴之美。同時，引擎蓋更是Rolls-Royce首次使用了手繪漸層變色引擎蓋的車型，引擎蓋自水箱護罩上緣至前擋下緣，由深藍不斷漸變，營造不拘一格的先鋒之美。
座艙中，車內皮革延續引擎蓋的藍色漸層效果，前座座椅採深藍配色，後座配色澤較淺，並使用添加了柔和金屬光澤的皮質，讓座椅高度與幾何圖形變得更為顯眼。座椅縫線和滾邊則運用更深的鮮藍色相搭配，而”車內的亮藍色科技纖維元素均以55度角織入，與內裝線條角度一致，仿若靜止水面的碧波一般。中控台同樣為Boat Tail專屬訂製，中央嵌有導入獨一無二的BOVET時鐘，宛如一片潔白的畫布上烘托的一顆明珠。手套箱由鋁質及皮革手工精製而成，內部放置了車主喜愛的古董萬寶龍鋼筆。儀錶則以珠寶和鐘錶業常用的璣鏤扭索狀花紋雕刻技藝裝飾。雙色方向盤輪緣纖細，優雅大方，亦採用客戶喜愛的藍色。此外，車內飾板同樣採用炭灰色開孔Caleidolengo材質搭配，以極具深邃度的力量感與柔和的淡藍色和金屬光澤相互調和。車艙下部及車內地板採用頗具懷舊色彩的木材質，傾斜55度，與車身中軸線相互呼應，和諧一致。
Rolls-Royce為打造Boat Tail耗盡心思，光是初期前置作業，就動用20人花了數年執行，重新設計製作了1813個全新零件，整體設計在車主同意後，Rolls-Royce光是重新改造鋁合金車架就花了8個月的時間，就連具備15具揚聲器的Bespoke高級訂製音響系統，配置也依據Boat Tail獨特的車體結構精心設置，利用車體結構底部橫樑作為低音揚聲器的共鳴器，營造絕佳環繞音場效果。車尾為了裝設“待客套件”，導入精密電子設備，讓艙蓋透過案件開啟時，開啟角度可維持15度，開上時的密合度也要完全相同；為提供專用香檳冰櫃，精準冷藏溫度，Rolls-Royce也花了9個月開發，在車尾設計了五組專用的電子控制元件以及線組，並且在下方設了兩組冷卻風扇，以應對不同氣候都可以保持冰櫃內的溫度，為此Rolls-Royce還進行了攝氏80度到零下20度的極端溫度測試。
Boat Tail雖然是手工訂製車，但仍是完全符合道路法規的產品，它經歷了與所有Rolls-Royce汽車一樣的嚴苛動力測試後，包括：高速分析，以確保該車後部套件內所有配件皆牢靠固定，並在行駛過程中保持靜謐，才正式公開發表。