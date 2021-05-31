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台塑企業發揮大愛　贊助16噸漂白水挺高市防疫

▲台塑企業力挺防疫最前線，熱心公益贊助，第一時間主動提供約16噸漂白水。（圖／高市府民政局提供）
▲台塑企業力挺防疫最前線，熱心公益贊助，第一時間主動提供約16噸漂白水。（圖／高市府民政局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-05-31 21:35:50

新冠肺炎疫情全球蔓延，疫情不斷升溫，全台警戒層級提高，高雄市政府積極整備防疫資源，提升防疫量能，全面執行戶外公共場所、廟宇教會、公園、傳統菜市場、交通運輸站、大型營業場、人潮聚集民生熱點、學校等場所周邊環境進行消毒環境消毒，確保民眾有安全乾淨的環境。

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▲民政局感謝台塑企業與市府並肩共同合作，攜手對抗疫情。（圖／高市府民政局提供）
▲民政局感謝台塑企業與市府並肩共同合作，攜手對抗疫情。（圖／高市府民政局提供）
市長陳其邁特別感謝台塑企業，因應本市全面消毒防疫需求，台塑企業力挺防疫最前線，熱心公益贊助，第一時間主動提供約16噸漂白水(次氯酸鈉)供高雄市各區公所、戶政事務所、殯管處、里辦公處、各級學校等單位，做為環境消毒使用，由民政團隊第一線服務機關載運漂白水(次氯酸鈉)分裝載回，用於各公共場所消毒，民政局對台塑公益之舉也表示感謝，感謝台塑企業與市府並肩共同合作，攜手對抗疫情，讓市民朋友有安全環境，以最實際的行動支持防疫工作。

▲疫情嚴峻，台塑企業自製的漂白水(次氯酸鈉)有很好的殺菌力。（圖／高市府民政局提供）
▲疫情嚴峻，台塑企業自製的漂白水(次氯酸鈉)有很好的殺菌力。（圖／高市府民政局提供）
近來疫情嚴峻，台塑企業自製的漂白水(次氯酸鈉)有很好的殺菌力，經過比例稀釋，調整好濃度，對於環境清潔消毒有很大的幫助，能提供前線充足的防護效果，林園區里長聯誼會會長洪進財表示：「很感謝台塑企業發揮同舟共濟的大愛精神，幫助防疫相關工作，台塑企業與市府共同防制疫情，值得作為企業表率，在地里長及居民都非常感謝」。高雄市政府將持續加強防疫工作，盼市民朋友也要注意居家環境清潔、勤洗手、佩戴口罩，做好自身防護工作，齊心共度難關。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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