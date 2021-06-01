中共宣布開放生育三孩　民眾反應不一指為時已晚

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由中共總書記習近平主持召開的這場政治局會議指出，「實施一對夫妻可以生育3個子女政策及配套支持措施，有利於改善我國人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持我國人力資源稟賦優勢」；各級黨委和政府要加強統籌規劃、政策協調和工作落實，依法組織實施三孩生育政策。
這項開放三孩的新政策，雖然迅速在中國網路熱搜排行榜名列前茅，但民眾反應並不如預期般熱烈，且並未完全給予肯定。除了認為開放三孩是「不得不然」的預料中事，也認為這和日前公布的第7次全國人口普查的結果及延後公布有關。
較多數中國網友認為，「一胎化」的計劃生育政策當年確有必要性，且成功控制住了中國人口膨脹。但等到專家們屢次提出警示後，官方才被動地從「雙獨二孩」到「單獨二孩」地緩步開放，不但錯過了時機，中國的社會更已演變為不利生兒育女的環境。
有網友指出，中國官方直接開放生育三孩，代表領導人意識到中國人口結構高齡化、龐大勞動人口難以為繼的嚴重性，值得肯定。但若能提早個幾年、10幾年開放，結果會更理想，如今開放恐怕是象徵意義大於實質意義。
不少網友則算起學齡子女和全家生活的龐大開銷，直指連生1胎都很吃力，更何況生2胎、3胎。如果這些問題不解決，即使完全解除生育限制也沒有太大作用。
北京民眾劉小姐在接受香港電台街訪時表示，她原本就不打算生第2胎，即使開放生育政策，也不會考慮改變計劃。因為工作繁忙，經常要加班，沒有時間再多照顧1個孩子。
另一名任先生則直指，他已婚的兒子30歲了仍未生育，代表現在的年輕人都不願生育。而中國國內高齡化問題嚴重，國家應該早一點開放三孩政策。但他相信，在政策引導下，中國高齡化問題應可改善。
剛自學校畢業的毛小姐認為，這一政策應可因應高齡化問題，而自己將來會考慮生育，且不會抗拒生3個小孩，但生育的數量仍要視收入狀況及社會福利而定。（編輯：邱國強）1100531