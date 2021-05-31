新北40288筆的足跡數量分析　確診者的傳播鏈是它

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新北市長侯友宜今日主持防疫會議時表示，新北市目前有4495人居家隔離，確診人數為3478例，其中前三多的區域為板橋790例、中和556例、三重387例，今日公布的171例個案（含校正回歸），以中和的23例最高，其次為板橋21例、永和20例；此外，明日將再新設立淡水第一區5里、泰山第一區7里得熱區防疫中心，全新北市目前有20個熱區防疫中心，遍佈13個行政區、182里。
針對台北市長柯文哲指北市得疫情逐漸趨緩、降溫，侯友宜認為，這2天疫情雖趨緩，但整體仍在高峰，需要再觀察2、3天，雙北的狀況比較不太一樣，新北會晚台北幾天才能趨緩，還要密切觀察；因此，30處得篩檢站就顯得重要，並再增加板橋機動篩檢站、新店慈濟篩檢站，今日到中和篩檢站跟雙和醫院院長吳麥斯聊聊，目前陽性率已從首日的8％、9％，降到有時連3％都不到。
侯友宜指出，動員200名的警力協助疫調，經過40288筆的足跡數量統計，發現71%在居家的周邊，包括左鄰右舍，因此居家群聚的比例最高，居家周邊才是確診者的傳播鏈；此外，占17%的公共場所中，傳統市場占47%、賣場26%、公園17%，因此才提醒大家暫停聚會，如果有出門，回家就繼續戴口罩，保護家人也保護自己，並減少外出的採買。
外界也關心新北的疫苗施打率，衛生局回應，新北這次是以前線作戰、照顧病患的醫護人員為優先施打，疫苗分到各院所，各院已經根據每個醫院不同的狀況及人員調度，分配好施打的時間；即便假日，衛生所也依各公會列冊的醫護人員，安排施打疫苗，「目標就是要給第一線醫護人員安全的保護」，對抗我們唯一的敵人「病毒」，而獲配的1.8萬劑AZ疫苗，今日都會打完。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。