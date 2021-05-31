COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

新北40288筆的足跡數量分析　確診者的傳播鏈是它

▲新北市目前有4495人居家隔離，確診人數為3478例，其中前三多的區域為板橋790例、中和556例、三重387例。（圖／新北市政府提供）
▲新北市目前有4495人居家隔離，確診人數為3478例，其中前三多的區域為板橋790例、中和556例、三重387例。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-31 20:01:47｜2021-06-01 10:57:58

疫情嚴峻！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（31）日宣布，國內新增278例的確診個案，分別為274例本土個案及4例境外移入個案，以新北市171例最多；另校正回歸本土個案的有73例，以新北市45例最多。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲侯友宜指出，今日公布的171例個案（含回歸校正），以中和的23例最高，其次為板橋21例、永和20例。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜指出，今日公布的171例個案（含回歸校正），以中和的23例最高，其次為板橋21例、永和20例。（圖／新北市政府提供）
新北市長侯友宜今日主持防疫會議時表示，新北市目前有4495人居家隔離，確診人數為3478例，其中前三多的區域為板橋790例、中和556例、三重387例，今日公布的171例個案（含校正回歸），以中和的23例最高，其次為板橋21例、永和20例；此外，明日將再新設立淡水第一區5里、泰山第一區7里得熱區防疫中心，全新北市目前有20個熱區防疫中心，遍佈13個行政區、182里。

▲新北市明日將再新設立淡水第一區5里、泰山第一區7里得熱區防疫中心，全新北市目前有20個熱區防疫中心，遍佈13個行政區、182里。（圖／新北市政府提供）
▲新北市明日將再新設立淡水第一區5里、泰山第一區7里得熱區防疫中心，全新北市目前有20個熱區防疫中心，遍佈13個行政區、182里。（圖／新北市政府提供）
針對台北市長柯文哲指北市得疫情逐漸趨緩、降溫，侯友宜認為，這2天疫情雖趨緩，但整體仍在高峰，需要再觀察2、3天，雙北的狀況比較不太一樣，新北會晚台北幾天才能趨緩，還要密切觀察；因此，30處得篩檢站就顯得重要，並再增加板橋機動篩檢站、新店慈濟篩檢站，今日到中和篩檢站跟雙和醫院院長吳麥斯聊聊，目前陽性率已從首日的8％、9％，降到有時連3％都不到。

▲新北市公共場所足跡數量的統計，發現傳統市場占47%、賣場26%、公園17%。（圖／新北市政府提供）
▲新北市公共場所足跡數量的統計，發現傳統市場占47%、賣場26%、公園17%。（圖／新北市政府提供）
侯友宜指出，動員200名的警力協助疫調，經過40288筆的足跡數量統計，發現71%在居家的周邊，包括左鄰右舍，因此居家群聚的比例最高，居家周邊才是確診者的傳播鏈；此外，占17%的公共場所中，傳統市場占47%、賣場26%、公園17%，因此才提醒大家暫停聚會，如果有出門，回家就繼續戴口罩，保護家人也保護自己，並減少外出的採買。

外界也關心新北的疫苗施打率，衛生局回應，新北這次是以前線作戰、照顧病患的醫護人員為優先施打，疫苗分到各院所，各院已經根據每個醫院不同的狀況及人員調度，分配好施打的時間；即便假日，衛生所也依各公會列冊的醫護人員，安排施打疫苗，「目標就是要給第一線醫護人員安全的保護」，對抗我們唯一的敵人「病毒」，而獲配的1.8萬劑AZ疫苗，今日都會打完。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀