▲ 勞斯萊斯 7.7 億訂製車！Boat Tail 車主是 Jay-Z、Beyonce 夫妻？

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根據海外娛樂情報指出，這部天價訂製車主人翁很可能是知名歌手夫妻檔 Jay-Z 與 Beyonce。Autoevolution 表示，夫妻兩人都非常熱愛香檳與遊艇，而且香檳的溫度一定要在攝氏 6 度品嚐，這也是香檳櫃所設定的溫度。另外，車款的藍色是因為女兒名為 Blue Ivy。這部 Boat Tail 雖要價 2800 萬美元，也就是台幣約 7.7 億元，但以這對夫妻檔 19 億美元的身價來說，這筆消費應該不會太痛。不過，面對這樣的推測，勞斯萊斯原廠並未做任何回應。





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獨一無二的專屬打造，

Boat Tail

的起源與外觀創作之路

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極致不凡的內裝與獨特船尾甲板設計，展現出專屬車身客製化的深厚功力

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典藏雋永時光，勞斯萊斯與

BOVET

合作打造陀飛輪鐘錶

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