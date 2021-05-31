▲ 勞斯萊斯 7.7 億訂製車！Boat Tail 車主是 Jay-Z、Beyonce 夫妻？

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根據海外娛樂情報指出，這部天價訂製車主人翁很可能是知名歌手夫妻檔 Jay-Z 與 Beyonce。Autoevolution 表示，夫妻兩人都非常熱愛香檳與遊艇，而且香檳的溫度一定要在攝氏 6 度品嚐，這也是香檳櫃所設定的溫度。另外，車款的藍色是因為女兒名為 Blue Ivy。這部 Boat Tail 雖要價 2800 萬美元，也就是台幣約 7.7 億元，但以這對夫妻檔 19 億美元的身價來說，這筆消費應該不會太痛。不過，面對這樣的推測，勞斯萊斯原廠並未做任何回應。
以下為官方新聞內容：
「回眸過往，專屬車身客製化 (Coach Build) 是勞斯萊斯光輝歷史中最為璀璨的一章。在勞斯萊斯汽車的現代史中，被人們熟知的 Bespoke 高級客製化僅僅是品牌專屬車身客製的一隅。勞斯萊斯專屬車身客製化是對品牌根源的回溯，僅有深諳精髓的少數人士能有機會參與其中，創造出獨一無二、帶有濃重個人色彩但卻會轟動汽車客製歷史的傑作。我們的客戶渴望通過勞斯萊斯表達對至臻奢華的個人見解，並希望加深與勞斯萊斯的聯結。「浮影」是勞斯萊斯汽車與客戶進行長達四年合作，所締造而成的結晶成品。只有勞斯萊斯汽車之家能夠為客戶提供專屬無二的專屬客製打造體驗、親身參與創造出具有歷史意義的作品。最純粹的奢華，最真實的現代化專屬打造。這就是勞斯萊斯專屬車身客製化－Coach Build。」——勞斯萊斯汽車首席執行官 托斯頓·穆勒·烏特弗斯（Torsten Müller-Ötvös）表示。
作為至臻奢華的締造者，每一款勞斯萊斯汽車都被賦予了獨特意義。勞斯萊斯汽車就像一張畫布，客戶可將個人品味盡情展露其上，定義專屬珍品。勞斯萊斯 Bespoke 服務成功地詮釋了「世界上最好的汽車」，同時彰顯了客戶的個性魅力。
勞斯萊斯 Bespoke 獲得了越來越多客戶的青睞與選擇。客戶希望勞斯萊斯汽車攜其非凡意蘊，一同融入他們的生活。勞斯萊斯與客戶的關係日益密切。勞斯萊斯汽車之家的設計師、工程師和能工巧匠們已然可以遊刃有餘地將客戶多元的生活方式進行詮釋。隨著相互信任的加深，勞斯萊斯客戶們提出了更高要求，其遠遠超出了 Bespoke 的範疇定義，即需要進行專屬車身打造並完全客製化，以彰顯稀世華貴。為了完成這些非同尋常的客戶委託，勞斯萊斯決定回溯品牌的歷史根源，在公司內部設立一個獨特的部門，即勞斯萊斯專屬車身客製化部門－Coach Build。
專屬車身客製化是勞斯萊斯 Bespoke 的飛躍，服務於希望突破定制局限的客戶群體。基於專屬車身客製化打造而成的 Boat Tail，凝聚著勞斯萊斯品牌與客戶對至臻奢華、前衛設計和文化底蘊的共同探索，不僅締造了意義深遠傳奇之作，更以前衛的設計定義時代，其深遠影響早已超越了交通工具的範疇。
獨一無二的專屬打造，Boat Tail 的起源與外觀創作之路
勞斯萊斯 Boat Tail，可謂集超乎想像的創意與卓越的駕乘體驗於一身。這款傑作的委託客戶是一對在全球享有盛譽的夫婦，他們熟知勞斯萊斯客製化服務，並極具鑒賞家精神。其主張明確的享樂之道堪稱一種專屬的藝術形式，並渴望以精妙作品的創造，對辛勤工作和過往成就進行回饋與慶祝。 基於長期的合作關係，該客戶與勞斯萊斯設計師共同開啟智趣盎然的設計之旅。該勞斯萊斯客戶對於此次 Boat Tail 車型的鍾情可謂有所追溯——他們收藏了一款 1932 年的勞斯萊斯 Boat Tail 車型。這份鍾情也延續到了此次委託的勞斯萊斯當代專屬車身客製傑作全新 Boat Tail 之中。
Boat Tail 展示了勞斯萊斯專屬客製呈現的全新美學，其不僅講述了勞斯萊斯的浪漫歷史，更凸顯了 Boat Tail 的專屬設計，將充滿歷史感的車身造型與極具現代感的設計理念相互融合，而 Boat Tail 的錐形車尾收束線條在塑造現代感的同時，也彰顯了該定制客戶的性格與個性。
Boat Tail 車長近 5.9 米，極具氣場的車身比例與清晰明瞭的車身表面共同營造出輕鬆優雅之態。車輛前部，勞斯萊斯汽車標誌性的神廟進氣格柵及頭燈組進行了全新設計。進氣格柵由整塊鋁坯製成，而並非採用嵌入手法，如此高自由度的設計僅在專屬車身客製車型上得以呈現。Boat Tail 尾部的構造設計具有鮮明的水準特徵，強調車型的視覺寬度。車輛後緣極低，條狀車尾燈，顛覆了勞斯萊斯固有的垂直尾燈設計，如車頭燈一樣深深陷入，產生強烈的視覺吸引。
車輛尾部是對航海主題設計的最為明顯的致敬。車尾甲板大面積採用木料，不僅延續了勞斯萊斯過往 Boat Tail 車型的木質甲板設計，更是以現代語言詮釋經典。
而在車頂部分別出心裁地採用固定頂篷，可謂是明顯受遊艇結構影響的設計。除此以外，弧形車頂輪廓線在車尾處落下，頗似結構精美的高聳飛拱建築設計。當然，以防在敞篷時突遇惡劣天氣，車頂還配備了保護罩以備不時之需。
極致不凡的內裝與獨特船尾甲板設計，展現出專屬車身客製化的深厚功力
勞斯萊斯 Boat Tail 內飾整體採用了客戶最愛的藍色調。藍色調塗漆中融入了金屬和水晶碎片，其不僅再次與航海主題明顯呼應，更於暗處盡顯低調奢華，並在陽光下動感奪目。內飾皮革用料前排座椅為深藍，視覺上凸顯 Boat Tail 對駕駛員的高度重視，而後排座椅色調則較淺，添加了柔和金屬光澤的皮質，使座椅高度和幾何形狀更為顯眼。而勞斯萊斯 Boat Tail 極盡創想，結合客戶的性格特徵，在車尾甲板凝聚了最具前瞻性的汽車設計概念。這一車尾甲板可實現以優雅迅捷的蝶式動作一鍵打開，展露其內裡精巧絕倫、豐富多元的「禮賓套件」。這一複雜的開啟方式靈感源於建築師聖地牙哥·卡拉特拉瓦（Santiago Calatrava）的懸臂概念。
在與親朋好友相聚之時，「禮賓套件」可謂全場亮點，不僅可以展示客戶的獨特品味與興趣，更別出心裁地彰顯了對極致品質的追求。這也是勞斯萊斯至臻奢華理念的核心所在。「禮賓套件」與車身中軸線相連，當其開啟時動作整齊一致，宛若優雅的芭蕾舞步，進退有度。套件開啟角度保持在精確的 15 度，以優雅經典的英式服務風格為客人呈現精彩內在。
這一組件內涵豐富的「禮賓套件」可為勞斯萊斯客戶帶來一場真正的勞斯萊斯式戶外晚餐：一邊可調製餐前酒，一邊則可攜珍饈美饌，由巴黎奢侈品牌昆庭（Christofle）打造的組件之上均附有 Boat Tail 標誌。Boat Tail 的雙層香檳冰櫃內儲藏著客戶最愛的名釀——黑桃 A 香檳（Armand de Brignac），其溫度可由客戶隨心掌握。其中的扣環為客戶珍愛名釀的瓶身尺寸打造，造型優雅；經過拋光的邊飾光亮十足，其色調與瓶身相得益彰。該套件內還包括鐫刻著 Boat Tail 字樣的銀質餐具，由來自巴黎奢侈品牌Christofle（昆庭）製造。除此以外，還配備有邊緣裝飾白金的陶瓷餐盤。
Boat Tail依然沿用了現代勞斯萊斯汽車的一個經典設計——車門內的專屬雨傘，以備不時之需。同時，為在陽光明媚時盡享愜意之美，Boat Tail 尾部中軸線下麵配有專屬的太陽傘以供開啟使用。下車時，僅需經過伸縮移動，美麗且靈便的陽傘便可輕鬆打開，供客戶在抵達的所向之境，尊享恣意。
「禮賓套件」更是為車主提供了一個雞尾酒台，酒台下方是兩張極具現代簡約風格的凳子，收納隱蔽。這兩張由勞斯萊斯設計、義大利傢俱品牌 Promemoria 精心打造的雞尾酒凳，其小巧精緻且同樣應用了車輛外飾的科技纖維，凳子皮面材料則為藍色，提供了極佳的舒適體驗。
典藏雋永時光，勞斯萊斯與 BOVET 合作打造陀飛輪鐘錶
為將客戶的遠見以極具現代感的形式呈現，勞斯萊斯汽車與同樣追求完美的至臻奢華品牌共同攜手精細機械理念的瑞士手錶品牌 BOVET 打造工匠等級的陀飛輪時鐘。
作為對 BOVET 與勞斯萊斯極具聲望與專業熱情的收藏家，客戶們的共同願景是為 Boat Tail 設計一款精緻奢美、獨一無二的鐘錶。在雙方的不懈努力與極致合作下，勞斯萊斯標誌性的儀錶盤鐘錶得以重新設計。
該車儀錶盤鐘錶的締造可謂 BOVET 與勞斯萊斯在各自領域前所未有的成就，兩款精美的可翻轉鐘錶。一款為女士設計，一款則為男士設計，可戴於手腕上，也可置於 Boat Tail 前方中央飾板上，作為汽車的時鐘。
BOVET 總裁巴斯卡·拉菲（Pascal Raffy）表示：「我為 BOVET 團隊感到驕傲，他們與勞斯萊斯精英設計團隊緊密合作，創造出了令人讚歎的作品。這輛款鐘錶以及安裝系統是完全獨特的，不同於我們以前做過的任何創作。」
「勞斯萊斯 Boat Tail 可謂顛覆了傳統汽車的概念，將汽車重新定義。Boat Tail 的意義遠不不僅僅在於交通工具，而在於其本身，堪稱意義非凡的藝術臻品。勞斯萊斯專屬車身客製化服務中，我們突破了限定的主題，以更為自由多元的表達方式，與委託定制的勞斯萊斯客戶共同創想全新概念。通過對 Boat Tail 的創作，我們將這個目標完美實現。 勞斯萊斯汽車為這款專屬車身客製車型打造了三台無與倫比的汽車。它們雖然擁有類似的獨特車身輪廓，但每一輛都獨一無二，其無不彰顯著客戶各自的非凡個性魅力，且講述著專屬無二的故事。Boat Tail 不僅是前所未有的勞斯萊斯傑作，更開拓了以手工技藝締造至臻奢華的嶄新思路。」—— 勞斯萊斯專屬車身客製部門負責人 亞曆克斯·英尼斯（Alex Innes）表示。
Boat Tail 是一款完全符合道路法規的產品，它經歷了與所有勞斯萊斯汽車一樣的嚴苛動力測試後，才被正式發佈。其中包括高速分析，以確保該車後部套件內組件緊固，並在運動過程中保持靜謐。實際上，每位元客戶都希望可以在定制後立即可以駕駛他們的 Boat Tail。
勞斯萊斯汽車首席執行官托斯頓·穆勒·烏特弗斯總結道：「Boat Tail 是一款通力合作、竭誠努力而創作的跨越時間的臻品。Boat Tail 的誕生便是為了銘記非凡成就、締造傳世經典。這一車身定制傑作的問世，不僅是勞斯萊斯歷史上的又一里程碑，更是現代奢華世界的一處極致風景。」