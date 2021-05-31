▲ Jaguar 與 Google 合作 使用 I-PACE 監測都柏林空氣品質

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Jaguar Land Rover 與 Google 合作，將空氣品質測量感測器與街景測繪技術整合於 Jaguar I-PACE 純電車款上。Jaguar I-PACE 是 Google 使用的第一款純電車款，將用於測量都柏林街道的空氣品質-包括二氧化氮(NO2)、二氧化碳(CO2)排放以及空氣中懸浮微粒(PM2.5)，同時有助於更新 Google 地圖。
Jaguar I-PACE 提供零廢氣排放行駛，配備了由 Aclima 開發的專用移動式空氣傳感器，已在都柏林啟動並記錄未來 12 個月的數據。Google 科技研究的合作夥伴們將分析數據並繪製街道空氣污染圖。
Jaguar Land Rover 的工程師成功將 Google 街景技術整合至車輛上，包括承載街景攝影鏡頭的新車頂支架、便於佈線的全新後擋風玻璃與重新設計的內部開關，以利整合 Google 街景控制模組。著眼於空氣品質，Jaguar I-PACE 搭載車艙空氣電離與 PM2.5 過濾功能，以提高乘坐者整體舒適度。
此次合作契機源自 Jaguar Land Rover「Reimagine」品牌策略，重新構思永續發展下的現代奢華、獨特的客戶體驗與帶來正向的社會影響力 - 承諾在 2039 年成為零碳排企業。為實現此一願景，Jaguar Land Rover 將與業界領導者合作，提升永續性同時減少排廢，並分享實踐下一世代的技術、數據與軟體開發的最佳成果。
Jaguar Land Rover 企業發展專案經理 Elena Allen 表示：「Google 街景技術與純電 Jaguar I-PACE 整合是測量空氣品質的完美解決方案。我們很高興支援此一計劃，因為該計畫與品牌設定成為純電優先企業並於 2039 年實現零碳排的方向相吻合。如此緊密的夥伴關係是我們實現永續發展目標並對社會產生積極正面影響的一種方式。」
Google已與都柏林市議會合作，作為空氣品質計劃之中「環境監測探勘者」的一部分，透過繪製地方性的空氣品質監測，使城市應對氣候與市民健康採取行動。Google 和都柏林市議會希望透過這些數據將有助於科學家、研究人員與政策制定者研究空氣品質，並鼓勵人們每天以小幅度且有根據的改變幫助改善空氣品質。
Google 地緣營運副總裁 Paddy Flynn 表示：「空氣品質是一個嚴重的問題，特別是對城市而言。但對於決策者和市民來說，數據與理解在當地存在著差距。作為該項目的一部分，我們正在使用科技來擷取這些重要數據並讓人簡單易懂，就能與都柏林市議會一起推動解決方案。」