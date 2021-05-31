▲ 【影】Audi e-tron 橫跨中橫公路 台中花蓮翻山越嶺不充電

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而這段旅途中的另一個重點就是挺進海拔 3,275 公尺的台灣公路最高點 - 合歡山武嶺，面對海拔快速上升的陡坡也為此次旅途帶來電力耗損的未知數。當 Audi e-tron 面臨台灣特有高山峻嶺的地理環境，在兩小時的車程之內即可自低海拔地區挺進超越三千公尺的高山，在直線攀升至武嶺時儀表板顯示的剩餘電量仍有 41％，證明 Audi e-tron 的 95kWh 鋰離子電池電量能夠輕鬆應付長距離陡坡所需的電力。
然而，41% 剩餘電力的 Audi e-tron 看似不足以抵達在 100 多里外的花蓮目的地，此時多虧了 Audi e-tron 先進的動能回充科技，在行經長達約 85 公里的下坡路段抵達太魯閣國家公園-燕子口時，電量不僅增加至 49％，更表示整段下坡路段的行駛電力皆來自於回充電力。Audi e-tron 透過兩種方式回收能源，當駕駛放開油門時的巡航動能回收或踩下煞車踏板時的煞車動能回收。不管是哪一種方法，電動馬達即成為發電機，將 Audi e-tron 的動態能量轉換成電力。單靠電動馬達動能回收系統減速的情況下最多可產生 0.3g 減速力，而回收功率最高可達 220kW，這已經涵蓋日常行駛 90% 的減速需要。只要正常操作煞車，就能將能量重新回收至電池內，可增加最多 30% 續航里程。
Audi e-tron 橫跨中橫公路，台中至花蓮越嶺壯遊，至此一路順利暢行到花蓮市區，不僅完成單攻不充電的翻越中央山脈挑戰，成功上山下海途經台中、埔里、昆陽、武嶺、慈母湖、燕子口、天祥、太魯閣、花蓮等地。