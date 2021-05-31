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【影】Audi e-tron 橫跨中橫公路 台中花蓮翻山越嶺不充電

▲ 【影】Audi e-tron 橫跨中橫公路 台中花蓮翻山越嶺不充電
▲ 【影】Audi e-tron 橫跨中橫公路 台中花蓮翻山越嶺不充電

2GameSome - 有車賞

2021-05-31 20:55:00

台灣奧迪特地邀請了 20 家不同分線的媒體，涵蓋汽車線、科技線及生活線的記者朋友，一同駕駛 Audi e-tron 從台中出發前往花蓮路程總長約 225 公里，並路途中完全不充電的狀況下橫跨中部橫貫公路，體驗電動車在長途旅行過程中電力耗損的情況以及不同燃油車的駕駛特性。

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Audi e-tron 的設計理念即是簡單上手，不因為電動車的機械本質而犧牲汽車該有駕馭樂趣、乘座舒適度和整體的造車品質，此次旅途就是讓媒體朋友體驗無縫接軌純電車的全新感受，並享受電動車在長旅途壯遊旅途的駕馭樂趣！在中橫公路壯遊的旅途中，Audi e-tron 即使車重將近三噸，但透過前後雙馬達所提供的 408PS / 664Nm 最大馬力/扭力輸出，並搭配 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統。

而這段旅途中的另一個重點就是挺進海拔 3,275 公尺的台灣公路最高點 - 合歡山武嶺，面對海拔快速上升的陡坡也為此次旅途帶來電力耗損的未知數。當 Audi e-tron 面臨台灣特有高山峻嶺的地理環境，在兩小時的車程之內即可自低海拔地區挺進超越三千公尺的高山，在直線攀升至武嶺時儀表板顯示的剩餘電量仍有 41％，證明 Audi e-tron 的 95kWh 鋰離子電池電量能夠輕鬆應付長距離陡坡所需的電力。

然而，41% 剩餘電力的 Audi e-tron 看似不足以抵達在 100 多里外的花蓮目的地，此時多虧了 Audi e-tron 先進的動能回充科技，在行經長達約 85 公里的下坡路段抵達太魯閣國家公園-燕子口時，電量不僅增加至 49％，更表示整段下坡路段的行駛電力皆來自於回充電力。Audi e-tron 透過兩種方式回收能源，當駕駛放開油門時的巡航動能回收或踩下煞車踏板時的煞車動能回收。不管是哪一種方法，電動馬達即成為發電機，將 Audi e-tron 的動態能量轉換成電力。單靠電動馬達動能回收系統減速的情況下最多可產生 0.3g 減速力，而回收功率最高可達 220kW，這已經涵蓋日常行駛 90% 的減速需要。只要正常操作煞車，就能將能量重新回收至電池內，可增加最多 30% 續航里程。

Audi e-tron 橫跨中橫公路，台中至花蓮越嶺壯遊，至此一路順利暢行到花蓮市區，不僅完成單攻不充電的翻越中央山脈挑戰，成功上山下海途經台中、埔里、昆陽、武嶺、慈母湖、燕子口、天祥、太魯閣、花蓮等地。

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