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防疫公車「司機無罩」！她心疼揭內幕：他們也是人家兒子

▲作家瞿欣怡分享護理師友人「阿長H」見到第一線防疫人員被「放大檢視」的情況，呼籲少謾罵、多鼓勵。（圖／翻攝自臉書《我是小貓瞿欣怡》）
▲作家瞿欣怡分享護理師友人「阿長H」見到第一線防疫人員被「放大檢視」的情況，呼籲少謾罵、多鼓勵。（圖／翻攝自臉書《我是小貓瞿欣怡》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-31 20:49:51

全國防疫三級警戒延長至6月14日，民眾出入除了得填寫實聯制外也得配戴口罩，近日有民眾發現防疫公車的司機「沒戴口罩」更上前拍照爆料，作家瞿欣怡從第一線護理師友人得知此消息，也分享了司機「無罩」的真實原因，更心疼這些防疫第一線人員遭「過度檢視」。

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作家瞿欣怡昨（30）日在個人臉書粉專「我是小貓瞿欣怡」發文表示，自己的護理師友人「阿長H」因為身處第一線，無差別的照顧集中檢疫所的人，卻得承受抹黑與謾罵，還遇過民眾隔著大馬路「對著檢疫所拍照」，抗議為什麼檢疫者可以開窗、抗議防疫公車司機「無罩」，不了解以上的情況又放大檢視也讓他心疼又憤怒。

▲（圖／翻攝自臉書《我是小貓瞿欣怡》）
▲醫護人員辛勞防疫，卻被放大檢視。（圖／翻攝自臉書《我是小貓瞿欣怡》）
她提到護理師「阿長H」透露，這些防疫公車的司機往往是來自新北的消防弟兄，他們年輕熱血，也疲於奔命，也是人家的兒子，「在疫情嚴峻時堅守崗位，承擔責任，穿著防護衣戴N95戴面罩，開3小時的車，途中除非緊急事件，否則直達目的地。在乘客下車之後，司機去洗澡除污，同時有專人會進行車子的內部消毒。在司機除污後，直接上車，做稍微休息，再開車北上」。

此外，護理師「阿長H」也表示「不用拿著相機對著檢疫所拍照，大家說的都比做的容易」，明明那是安全的，「該做的太多，想做好的也更多，大家閒閒待在家裡，多多集思廣益，把風暴來臨的措施跟宣導努力做到最後，就是對我們前線最大的支持」。

▲（圖／翻攝自臉書《我是小貓瞿欣怡》）
▲疫情期間醫護更需要正能量鼓勵。（圖／翻攝自臉書《我是小貓瞿欣怡》）
作家瞿欣怡得知後也對這些被放大檢視的行為感到無奈，「我們看到的，常常只有一張照片，說一個片段的故事，但她們在前線經歷的，卻是全部」，更呼籲少些口水謾罵，多些支持鼓勵，「她們沒有被病毒擊倒，但她們需要有更多正能量，而不是負能量與抹黑」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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