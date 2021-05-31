防疫公車「司機無罩」！她心疼揭內幕：他們也是人家兒子

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她提到護理師「阿長H」透露，這些防疫公車的司機往往是來自新北的消防弟兄，他們年輕熱血，也疲於奔命，也是人家的兒子，「在疫情嚴峻時堅守崗位，承擔責任，穿著防護衣戴N95戴面罩，開3小時的車，途中除非緊急事件，否則直達目的地。在乘客下車之後，司機去洗澡除污，同時有專人會進行車子的內部消毒。在司機除污後，直接上車，做稍微休息，再開車北上」。
此外，護理師「阿長H」也表示「不用拿著相機對著檢疫所拍照，大家說的都比做的容易」，明明那是安全的，「該做的太多，想做好的也更多，大家閒閒待在家裡，多多集思廣益，把風暴來臨的措施跟宣導努力做到最後，就是對我們前線最大的支持」。
作家瞿欣怡得知後也對這些被放大檢視的行為感到無奈，「我們看到的，常常只有一張照片，說一個片段的故事，但她們在前線經歷的，卻是全部」，更呼籲少些口水謾罵，多些支持鼓勵，「她們沒有被病毒擊倒，但她們需要有更多正能量，而不是負能量與抹黑」。（編輯：楊智傑）
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