回應蔡英文談話　國民黨：未反對國產疫苗、但勿倉促上路

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國民黨質疑，蔡英文通篇談話規避在野黨多項提問，只要大眾共同為政府澄清假訊息，但面對政府與民進黨近日被檢舉的大量假訊息卻沒有提出相關說法。國民黨亦質疑，當各國政府傾全力採購安全、有效的國際認證疫苗時，只有我們的政府認為「疫苗買夠了」，為何採購態度如此消極，目前僅到貨86萬劑疫苗，接種率淪為末段班，蔡總統應該給外界清楚的說明。
國民黨強調，並未反對國產疫苗，也肯定國內研發人員的努力，但絕不可為了倉促上路，簡化臨床實驗程序，應該進行三期試驗，證明疫苗有效性，不可拿國民健康作為賭注。任何疫苗，要在沒有國際認證下就要求國民施打，人民如何能夠安心？政府又如何能夠信誓旦旦的保證安全有效？
國民黨表示，稍早新加坡總理李顯龍同樣發表談話，卻可以看到清楚正視病毒更具傳染力事實，告知民眾將可自行購買新冠檢測工具、承諾更廣泛地進行檢測，以及定期檢測潛在超級傳播者等規劃讓國民安心。相較之下，蔡總統通篇內容缺乏對於疫苗施打的具體時程與確切政策規劃，記者會開完了，但是人民仍得不到想要的答案。
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