回應蔡英文談話　國民黨：未反對國產疫苗、但勿倉促上路

總統蔡英文今（31）日透過臉書影片親自解釋為何疫苗供不應求，除強調行政團隊催促近2千萬劑的國外疫苗能早一天出貨、讓國人才能早一天施打，也駁斥炒股傳聞。國民黨對此回應表示，不反對國產疫苗，但切勿

蔡英文應制止