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回應蔡英文談話　國民黨：未反對國產疫苗、但勿倉促上路

▲總統蔡英文31日解釋為何疫苗供不應求，強調他自己和行政團隊每天都在催促廠商出貨，早點讓民眾施打、安心。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲總統蔡英文31日解釋為何疫苗供不應求，強調他自己和行政團隊每天都在催促廠商出貨，早點讓民眾施打、安心。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-31 21:20:18｜2021-05-31 21:25:13

總統蔡英文今（31）日透過臉書影片親自解釋為何疫苗供不應求，除強調行政團隊催促近2千萬劑的國外疫苗能早一天出貨、讓國人才能早一天施打，也駁斥炒股傳聞。國民黨對此回應表示，不反對國產疫苗，但切勿為了倉促上路，簡化臨床實驗程序，蔡英文應制止民進黨部分人士一再以扭曲不實訊息誤導社會視聽，影響防疫工作。

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針對蔡英文總統今日發表防疫進度、疫苗發展相關談話，國民黨表示，台灣疫情仍嚴峻，疫苗嚴重不足，國人都希望在最快時間內打到疫苗，請蔡總統明確回答國人，台灣何時能達到70%疫苗施打率？具體到貨的疫苗數量與施打期程為何？若無法給予人民明確保證，人民還是會持續焦慮，無法得到疫苗保護。也呼籲蔡總統，應制止民進黨部分人士一再以扭曲不實訊息誤導社會視聽，影響防疫工作。

國民黨質疑，蔡英文通篇談話規避在野黨多項提問，只要大眾共同為政府澄清假訊息，但面對政府與民進黨近日被檢舉的大量假訊息卻沒有提出相關說法。國民黨亦質疑，當各國政府傾全力採購安全、有效的國際認證疫苗時，只有我們的政府認為「疫苗買夠了」，為何採購態度如此消極，目前僅到貨86萬劑疫苗，接種率淪為末段班，蔡總統應該給外界清楚的說明。

國民黨強調，並未反對國產疫苗，也肯定國內研發人員的努力，但絕不可為了倉促上路，簡化臨床實驗程序，應該進行三期試驗，證明疫苗有效性，不可拿國民健康作為賭注。任何疫苗，要在沒有國際認證下就要求國民施打，人民如何能夠安心？政府又如何能夠信誓旦旦的保證安全有效？

國民黨表示，稍早新加坡總理李顯龍同樣發表談話，卻可以看到清楚正視病毒更具傳染力事實，告知民眾將可自行購買新冠檢測工具、承諾更廣泛地進行檢測，以及定期檢測潛在超級傳播者等規劃讓國民安心。相較之下，蔡總統通篇內容缺乏對於疫苗施打的具體時程與確切政策規劃，記者會開完了，但是人民仍得不到想要的答案。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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