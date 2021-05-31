搶防疫物資成肥羊！專家揭「黑心手法」：攔截75萬次詐騙

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詐騙集團看準防疫物資成為熱門搜尋項目，誘騙民眾下單，一旦消費者受騙進行付款後，往往面臨等不到商品出貨、收到假貨，甚至有重要個資遭竊的風險。對此，趨勢科技也提醒，民眾瀏覽各式購物網站或廣告時，應提高警覺心多留意查證，盡可能避免在非官方網站購買商品，並善加利用專業防毒軟體或防詐達人臉書版辨別真偽，快速判斷真假購物網站。
根據觀察，自台灣宣布進入第三級警戒以來，短短兩周所偵測到惡意詐騙網址竟高達75萬，防疫期間趨勢科技也提醒民眾6項網購訣竅，包含「避免外出面交」、「不匯款給社群網站上的不明賣家」、「太驚喜的好康，要提高警覺」、「當心不明、山寨版臉書粉專刊登的超低價廣告」、「非官方直營賣場可能買到假貨」、「取件時要消毒內外包裝及物品」。
此外，防疫期間也有疑似詐騙集團假冒疫調人員向民眾騙取個資，指揮中心也提醒民眾提高警覺，指揮中心不會向民眾詢問銀行帳戶、身分證字號等，更不會要求匯款、保管帳戶，民眾應特別注意，也可反問「我的接觸者是誰」，辨識真偽，若有疑慮也可利用刑事警察局165反詐騙諮詢專線查證。指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高三年有期徒刑或併科三百萬元罰金。提醒民眾，收到來路不明訊息多加留意丶查證，切勿轉傳散播，以免觸法。（編輯：楊智傑）
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