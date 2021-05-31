搶防疫物資成肥羊！專家揭「黑心手法」：攔截75萬次詐騙

台灣防疫三級疫情警戒延長至6月14日，隨著疫情升溫加上避免外出購物，不少民眾也轉而使用網路平台購物，尤其是酒精、口罩等防疫物資更成為熱賣商品。不過近日也傳出大量假借販售防疫物資的一頁式詐騙廣告，資安專家「趨勢科技」也警告民眾，光是短短兩周內就偵測到高達75萬的惡意詐騙網址。

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根據趨勢科技統計，自從台灣防疫警戒提升，詐騙集團大量在入口網站、臉書及LINE等平台上刊登廣告，聲稱可購買防護面罩、血氧機與防飛沫外套等熱門防疫商品，打著「台灣加油」或是「低價促銷」等字眼，並搭配假冒官方網站的商品圖片，企圖誘騙民眾上鉤，進入以假亂真的一頁式詐騙網站。

▲防疫期間許多一頁式詐騙廣告出現，民眾下單前務必謹慎確認。（圖／趨勢科技提供）

詐騙集團看準防疫物資成為熱門搜尋項目，誘騙民眾下單，一旦消費者受騙進行付款後，往往面臨等不到商品出貨、收到假貨，甚至有重要個資遭竊的風險。對此，趨勢科技也提醒，民眾瀏覽各式購物網站或廣告時，應提高警覺心多留意查證，盡可能避免在非官方網站購買商品，並善加利用專業防毒軟體或防詐達人臉書版辨別真偽，快速判斷真假購物網站。

根據觀察，自台灣宣布進入第三級警戒以來，短短兩周所偵測到惡意詐騙網址竟高達75萬，防疫期間趨勢科技也提醒民眾6項網購訣竅，包含「避免外出面交」、「不匯款給社群網站上的不明賣家」、「太驚喜的好康，要提高警覺」、「當心不明、山寨版臉書粉專刊登的超低價廣告」、「非官方直營賣場可能買到假貨」、「取件時要消毒內外包裝及物品」。

此外，防疫期間也有

（編輯：楊智傑）