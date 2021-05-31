通勤族注意！因疫情影響　基隆公路客運減班

我是廣告 請繼續往下閱讀
林右昌表示，比起前2日的14人、8人，今日共有3人確診個案，有略微下降，但也提醒大家不可因此掉以輕心，防疫工作一旦鬆懈，就很可能讓疫情再次發生；針對近日傳出的計程車確診案例，其實案7855是台北某車隊的司機，每日早上6點左右就到台北排班營業，行駛區域也大多都在台北市。
媒體提到鐵、公路運量的問題，林右昌指出，近期因受到疫情的升溫及學校停課影響，通勤、通學乘客均大幅減少，不論鐵公路公共運輸運量均下滑，行駛國道及基隆市的快捷公車亦受到衝擊；目前依業者回報統計，每班車的乘載率約，僅防疫三級警戒前5成左右，客運業者向公路總局提出減班申請已獲准。
林右昌說，1088主要減少離峰的班次，調整前平日48班次、假日30班次，調整後平日38班次、假日20班次（平、假日都減少10班次）；2088調整前的尖峰原4至5分鐘、離峰10至15分鐘一班，調整後尖峰6至8分鐘、離峰20至30分鐘一班。
1579調整前的尖峰7至10分鐘一班、離峰15至20分鐘一班。調整後尖峰10至20分鐘一班、離峰30至60分鐘一班；林右昌補充，交通處為避免民眾候車排隊時過於集中，已請業者多注意排隊動線人潮聚集的狀況，機動派班因應，尖峰時段的通勤路線，也會視需求進行，彈性調整前後的班距。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。