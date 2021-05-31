COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

通勤族注意！因疫情影響　基隆公路客運減班

▲基隆客運業者向公路總局提出減班的申請已獲准，交通處已請業者多注意排隊動線人潮聚集的狀況，並機動派班因應。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆客運業者向公路總局提出減班的申請已獲准，交通處已請業者多注意排隊動線人潮聚集的狀況，並機動派班因應。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-05-31 22:14:03｜2021-06-01 10:58:30

基隆市長林右昌今（31）日召開基隆市政府「COVID-19應變說明記者會」，說明CDC公布的3位確診個案足跡；此外，為避免民眾候車排隊時過於集中，已請業者多注意排隊動線人潮聚集的狀況，並機動派班。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲基隆市長林右昌說，針對近日傳出的計程車確診案例，其實案7855每日早上6點左右就到台北排班營業，行駛區域也大多都在台北市。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌說，針對近日傳出的計程車確診案例，其實案7855每日早上6點左右就到台北排班營業，行駛區域也大多都在台北市。（圖／基隆市政府提供）
林右昌表示，比起前2日的14人、8人，今日共有3人確診個案，有略微下降，但也提醒大家不可因此掉以輕心，防疫工作一旦鬆懈，就很可能讓疫情再次發生；針對近日傳出的計程車確診案例，其實案7855是台北某車隊的司機，每日早上6點左右就到台北排班營業，行駛區域也大多都在台北市。

媒體提到鐵、公路運量的問題，林右昌指出，近期因受到疫情的升溫及學校停課影響，通勤、通學乘客均大幅減少，不論鐵公路公共運輸運量均下滑，行駛國道及基隆市的快捷公車亦受到衝擊；目前依業者回報統計，每班車的乘載率約，僅防疫三級警戒前5成左右，客運業者向公路總局提出減班申請已獲准。

林右昌說，1088主要減少離峰的班次，調整前平日48班次、假日30班次，調整後平日38班次、假日20班次（平、假日都減少10班次）；2088調整前的尖峰原4至5分鐘、離峰10至15分鐘一班，調整後尖峰6至8分鐘、離峰20至30分鐘一班。

1579調整前的尖峰7至10分鐘一班、離峰15至20分鐘一班。調整後尖峰10至20分鐘一班、離峰30至60分鐘一班；林右昌補充，交通處為避免民眾候車排隊時過於集中，已請業者多注意排隊動線人潮聚集的狀況，機動派班因應，尖峰時段的通勤路線，也會視需求進行，彈性調整前後的班距。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀