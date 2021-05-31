印度深信「5G散播新冠病毒」！民眾毀20座基地台慘遭斷網

印度當地新冠疫情仍嚴峻，今（31）日當地通報17.3萬起染疫病例與3617例死亡，當地醫療系統緊繃，民間偏方如浸泡到恆河水裡、塗抹牛隻排泄物等更源源不斷使防疫更艱辛。日前社群媒體更傳出電信網路與5G測試會散播新冠病毒的假消息，至今超過20多座5G基地台被破壞，嚴重影響收訊。

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根據印度《論壇報》（The Tribune）27日報導，近來社交媒體上流傳許多關於新冠病毒與電信網路掛鉤的誤導訊息，其中有不少以影音、影片方式遭該國居民瘋傳，印度北部旁遮普邦3週內有至少20座基地台因此被民眾破壞。

▲印度疫情仍嚴峻，當地政府表示，6月將有近1億2000萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗供國內使用。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

電信業者與網路設施供應商在面對當地強大反彈下，就連維護既有基地台、重建新基地台的工作都面臨考驗。對此，印度電信部也出面緊急澄清，解釋5G網路技術的測試並未在國內展開，5G技術與新冠病毒的傳播更是沒有關聯，呼籲人民勿聽信謠言。

而印度鐵塔和基礎設施供應商協會（Tower and Infrastructure Providers Association）總幹事TR Dua 針對此現象更指出，若這類情事沒有加以阻止，未來將嚴重影響網路訊號，疫情期間民眾將無法順暢使用網路服務，此外，網路技術與服務對於居家遠端工作、線上會議、子商務、遠距教學、疫苗與防疫等政策傳播也都至關重要。（編輯：楊智傑）