COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

管碧玲：政府未阻擾民間捐疫苗、現僅郭台銘備齊8大文件

▲立委管碧玲說，政府並未阻擾民間向外採購疫苗， 但目前只有郭台銘配合政府、備齊了8大文件。（圖／翻攝自管碧玲臉書）
▲立委管碧玲說，政府並未阻擾民間向外採購疫苗， 但目前只有郭台銘配合政府、備齊了8大文件。（圖／翻攝自管碧玲臉書）

記者鄭宏斌／綜合報導

2021-06-01 01:53:23

國內新冠肺炎疫情嚴峻，不少民間單位和地方政府都表態希望自己向國外採購疫苗。民進黨立委管碧玲透過臉書表示，「地方政府或民間團體買疫苗，沒有中央政府參與，確實買得到疫苗嗎？」她也指出，目前只有鴻海創辦人郭台銘配合政府、備齊了8大文件。

我是廣告 請繼續往下閱讀
管碧玲引述印度媒體報導，指輝瑞和莫德納等藥廠無法直接銷售疫苗給地方政府，只能跟中央政府接洽新冠肺炎疫苗。

管碧玲說，在台灣，目前所有表達要捐贈的單位，據聞只有郭台銘的提議最具體，也沒有排除政府的角色，目前也還在努力。只有看到郭的基金會在配合政府，努力拚72小時內備齊所需的8大文件。

管碧玲表示，這8大文件包括執行計劃書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈及倉儲設備、供貨期程、原廠授權書、有效期限、國外上市證明或替代文件。

管碧玲指出，很多讓人民感覺到處爭取到疫苗的聲音，「多是一個意向的表達，實際內涵為何，是虛？是實？政府都還沒有收到足夠處理的資料」。目前，真的沒有聽到哪一個單位說有在準備8大文件，包括佛光會中華總會，仍然什麼內容都沒有，目前才開始和CDC進行了解中。

管碧玲強調，事實非常清楚，政府沒有阻擾，郭台銘已經在進行。奈何，疫苗議題攻防激烈，政府從來沒有拒絕過，卻已經被誤解成為阻擋疫苗的「政客」了。這部分真的是個假象啊。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀