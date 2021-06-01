管碧玲：政府未阻擾民間捐疫苗、現僅郭台銘備齊8大文件

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管碧玲說，在台灣，目前所有表達要捐贈的單位，據聞只有郭台銘的提議最具體，也沒有排除政府的角色，目前也還在努力。只有看到郭的基金會在配合政府，努力拚72小時內備齊所需的8大文件。
管碧玲表示，這8大文件包括執行計劃書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈及倉儲設備、供貨期程、原廠授權書、有效期限、國外上市證明或替代文件。
管碧玲指出，很多讓人民感覺到處爭取到疫苗的聲音，「多是一個意向的表達，實際內涵為何，是虛？是實？政府都還沒有收到足夠處理的資料」。目前，真的沒有聽到哪一個單位說有在準備8大文件，包括佛光會中華總會，仍然什麼內容都沒有，目前才開始和CDC進行了解中。
管碧玲強調，事實非常清楚，政府沒有阻擾，郭台銘已經在進行。奈何，疫苗議題攻防激烈，政府從來沒有拒絕過，卻已經被誤解成為阻擋疫苗的「政客」了。這部分真的是個假象啊。
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