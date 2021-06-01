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煮泡麵必加蛋？答案一面倒　老饕加碼「銷魂吃法」：滿足

▲近日有網友好奇提問「泡麵會加蛋的人多嗎？」結果全場網友幾乎一面倒喊「必加！」同時更釣出老饕傳授「銷魂吃法」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲近日有網友好奇提問「泡麵會加蛋的人多嗎？」結果全場網友幾乎一面倒喊「必加！」同時更釣出老饕傳授「銷魂吃法」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 10:13:11

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，不少人甚至以泡麵取代正餐。而泡麵吃法多元，每個人的料理方式都不盡相同，最常見的就是直接加熱水沖泡，或者加一顆蛋下鍋烹煮。而近日有網友就好奇提問「泡麵會加蛋的人多嗎？」結果全場網友幾乎一面倒喊「必加！」同時更釣出老饕傳授「銷魂吃法」。

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原PO在PTT女孩板以「泡麵會加蛋的人多嗎？」為題發文表示，「泡麵最近應該很多人吃啦！畢竟要防疫的關係，可能懶人變多？那想知道說啊，泡麵時一定會加蛋的人多嗎？」他也透露，自己如果用煮的會打蛋下去煮，但若是用開水泡的話，會直接加溫泉蛋進去。

▲近日有網友就好奇提問「泡麵會加蛋的人多嗎？」結果全場網友幾乎一面倒喊「必加！」同時更釣出老饕傳授「銷魂吃法」。（圖／翻攝自批踢踢）
▲近日有網友好奇提問「泡麵會加蛋的人多嗎？」結果全場網友幾乎一面倒喊「必加！」同時更釣出老饕傳授「銷魂吃法」。（圖／翻攝自批踢踢）
問題一出，網友紛紛留言「我喜歡煎蛋」、「泡麵不加蛋，能吃嗎？」「至少兩顆」、「我都加散蛋，讓它變雞蛋湯」、「吃泡麵一定要加蛋！」「加蛋才是真理」、「加爆，我現在一次都加4顆，超爽der，有時候會再額外加2顆糖溏心蛋，舒服，不過 我有在控制飲食，別跟我做就是了」、「一定要加蛋，半熟最讚」、「一顆直接打下去，一顆打成蛋花放下去」。

另還有吃貨分享更銷魂做法，直指「搞兩顆溫泉蛋，下熱水兩分鐘，加點料酒、香油再一點點的雞精與糖；吃完麵滿足，喝完湯滿足，兩顆熱騰騰的溫泉蛋蛋黃入口即化，就像在喝蛋黃濃湯一般滿口濃郁芬芳，還能喝整整兩口更是120%滿足」。（編輯：許苡晴）

▲老饕分享泡麵「銷魂吃法」。（圖／翻攝自批踢踢）
▲老饕分享泡麵「銷魂吃法」。（圖／翻攝自批踢踢）
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