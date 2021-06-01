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NBA／本季表現直直落　Butler今夏卻有望簽下49億大約

▲ 熱火球星。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 熱火球星。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-01 08:50:52

邁阿密熱火的2020-21賽季在昨天結束，他們以0:4遭到密爾瓦基公鹿橫掃，但儘管遭遇這樣恥辱般的大敗，當家球星Jimmy Butler休賽季還是能和母隊簽下一紙4年1.81億(約49.91億台幣)美元的續約合約。

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熱火上個賽季一路殺到總冠軍賽才敗給湖人，但今年受到傷兵困擾，他們整個例賽的表現都欲振乏力，到了季後賽也沒有改善，直接被兵強馬壯的公鹿連拿4場，遭到淘汰。

在這個系列賽Butler的表現相當糟糕，在公鹿的嚴防下他場均僅有14.5分、7.5籃板和7助攻，命中率只有29.7%，三分球命中率則是26.7%，4場得到58分，成為球隊輸球的重要原因。

Butler在2019年以先簽後換的方式從76人來到熱火，當時簽下的是4年1.41億美元的合約，期限到2023，不過在2022年季後就有球員選項，他下個賽季的年薪為3600萬美元。

但在今年球季結束後，熱火可以和Butler提前續約，後者最多將可得到一紙4年1.81億美元的合約，如此新合約將直接在2022-23賽季開始生效。

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