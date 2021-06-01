3＋11竟無會議紀錄？高虹安批：官官相護衛福「布」

民進黨立委范雲4月時開協調會將國籍機組員的防疫就離措施，從「5+9」改為「3+11」，被外界認為是這波新冠肺炎本土疫情爆發的破口。衛福部昨日竟稱「3+11會議紀錄未做成」。台灣民眾黨立委高虹安今（1）日批評，原來這件事也有官官相護的衛福「布」。

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高虹安表示，追了24天的會議紀錄，昨日終於收到疾管署的書面回函，稱「3+11會議紀錄未做成」，讓她感到匪夷所思，包含從4月13日會議開始到現在長達50天的時間，難道公務機關對重大的防疫、檢疫政策放寬規定都不用會議紀錄都能完成執行；今天都沒會議紀錄，疫情指揮中心指揮官陳時中是在怎麼樣的決行文件上蓋章？

官官相護的衛福「布」，民眾沒有知的真相，怎麼知道會議過程中討論了什麼？有沒有公衛專家背書？光是隔離檢疫3天，後面都是自主健康管理，等於是押寶華航與諾富特的管理，或是機組人員的自主健康管理。