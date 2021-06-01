郭台銘買500萬劑BNT疫苗恐花逾60億　備百億資金拼文件

我是廣告 請繼續往下閱讀
永齡基金會執行長劉宥彤5月31日表示，目前依照主管機關的要求提出8項申請採購疫苗相關文件內容，除了公文書寫外，有許多事還要確認執行的可能性，所以，不光是文字撰寫，也必須了解實際的狀況。郭台銘給他們團隊72小時，要完成所有的項目與執行方法，他們正在努力當中，72小時最晚是到2日，準備好了，就會向主管機關提出申請。
據了解，香港向BNT購買每一劑疫苗的FOB報價為30美元（約新台幣826元）起跳，500萬劑就要花費1.5億美元（約新台幣42億元），加上運輸、冷鏈、儲存、檢驗、貼標、分送與施打等費用，至少又要增加50%以上的成本，外界預估，郭台銘採購疫苗的總體成本至少超過63億元。根據《ETtoday新聞雲》報導，郭台銘目前已準備好百億元資金，先前也曾與友人透露希望至少能讓第一線人員都能接種第一劑疫苗，也希冀政府制訂的疫苗政策更完善，能讓台灣跟國外一樣盡快打完第二劑疫苗。
根據聯合新聞網報導，熟悉內情人士透露，購買疫苗，確實不是只有一個公文，向政府申請核准就好，事實上，購買疫苗要找廠商與政府對接，因為這當中包括運輸，儲存等各種細節必須確認，要能夠備妥政府公布的8項公文內容，才知道民間購買疫苗是真的還是假的，不能單方面的一只公文，就說要購買疫苗捐給政府。