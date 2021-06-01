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郭台銘買500萬劑BNT疫苗恐花逾60億　備百億資金拼文件

▲外界預估，郭台銘採購疫苗的總體成本至少超過63億元。 （圖／新頭殼）
▲外界預估，郭台銘採購疫苗的總體成本至少超過63億元。 （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-06-01 13:29:09

武漢肺炎疫情持續在台延燒，鴻海創辦人郭台銘5月31日在臉書高喊「台灣，全島一命」。他也要求永齡基金會在72小時內完成所有疫苗採購項目方法的申請，除了提供明確時間表，郭台銘已準備好百億元資金。外界預估，而郭台銘規劃買500萬劑BNT疫苗，若加上出口價（FOB）與冷鏈即運輸等其他成本，預估要花60億元以上。

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郭台銘於5月30日晚間在臉書Po文指出，關於疫苗一事深知國人的關切，但請大家為他們「爭取交貨」保留空間，目標在72小時內拼文件申請採購疫苗。郭台銘日前提到，會委託合格廠商向政府提出申請，並強調「預計申請500萬劑德國BNT疫苗，未來若核准進口，將由德國空運直抵台灣」，不會考慮引進中國大陸製疫苗，呼籲外界「不要將德製BNT與中國製疫苗混為一談」。

永齡基金會執行長劉宥彤5月31日表示，目前依照主管機關的要求提出8項申請採購疫苗相關文件內容，除了公文書寫外，有許多事還要確認執行的可能性，所以，不光是文字撰寫，也必須了解實際的狀況。郭台銘給他們團隊72小時，要完成所有的項目與執行方法，他們正在努力當中，72小時最晚是到2日，準備好了，就會向主管機關提出申請。

據了解，香港向BNT購買每一劑疫苗的FOB報價為30美元（約新台幣826元）起跳，500萬劑就要花費1.5億美元（約新台幣42億元），加上運輸、冷鏈、儲存、檢驗、貼標、分送與施打等費用，至少又要增加50%以上的成本，外界預估，郭台銘採購疫苗的總體成本至少超過63億元。根據《ETtoday新聞雲》報導，郭台銘目前已準備好百億元資金，先前也曾與友人透露希望至少能讓第一線人員都能接種第一劑疫苗，也希冀政府制訂的疫苗政策更完善，能讓台灣跟國外一樣盡快打完第二劑疫苗。

根據聯合新聞網報導，熟悉內情人士透露，購買疫苗，確實不是只有一個公文，向政府申請核准就好，事實上，購買疫苗要找廠商與政府對接，因為這當中包括運輸，儲存等各種細節必須確認，要能夠備妥政府公布的8項公文內容，才知道民間購買疫苗是真的還是假的，不能單方面的一只公文，就說要購買疫苗捐給政府。

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