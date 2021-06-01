特企／挺你從eye開始！愛爾康人工淚液幸福講座起跑

愛爾康健診巴士全台跑透透！各行各業一起認識乾眼症、擺脫糊矇族！

你也是「做工的人」嗎？是否經常感到視線不清、模糊乾澀？你以為只是因為疲累，休息一下就好嗎？全球最大眼科保健品牌愛爾康大藥廠提醒國人：「千萬別輕忽，小心成為乾眼疾病糊矇族！」，為了一舉突破迷思，愛爾康大藥廠舉辦「眼睛健診巴士」，號召企業報名參與，邀約專業眼科醫師，從認識乾眼疾病出發，針對眼睛組織、常見症狀進行深度剖析，同時分享人工淚液的特色與正確使用方式，百工百業一起來，有eye無礙，幸福到家！





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愛爾康健診巴士全台跑透透！各行各業一起認識乾眼症、擺脫糊矇族！

根據眼科醫學會的研究，81%確診眼科疾病的患者中，乾眼症狀佔最大比例，但因初期症狀多為眼睛酸澀、突發視線模糊，往往導致國人忽視，病識感不足，以至於在不知不覺中，變成眼茫茫視糊糊的「糊矇族」。嚴重者可能造成角膜破損，得不償失！





在過去，乾眼疾病多因構造老化而生，但隨著生活型態改變，近年來由於國人使用3C產品比例與時間持續攀升、市售開架式眼藥水盛行、加以工作經常面對電腦螢幕，導致過去好發於老年族群的乾眼疾病，青壯年患者逐漸增多且症狀加重。愛爾康健診巴士，便是讓消費者從醫學角度，深入了解日常生活中可能忽略的病徵，以及自我評估的方式，拒當糊矇族。





愛爾康「眼睛健診巴士，送幸福到你家」巡迴講座，已於2021年3月底正式起跑，滿意度高達100%，提供最核心的眼科保健知識與專業建議，快一起搭上健診巴士，擺脫糊矇族陰影，照亮職涯也點亮生活！





愛爾康 糊矇族的好夥伴



