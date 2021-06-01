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竹縣議員劉建民臉書：力挺醫護防疫人員

▲新竹縣議員劉建民在臉書po照，力挺新竹縣的醫護、防疫人員。（圖／劉建民提供）
▲新竹縣議員劉建民在臉書po照，力挺新竹縣的醫護、防疫人員。（圖／劉建民提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-06-01 10:22:51｜2021-06-01 10:23:45

新竹縣議員劉建民在他的臉書貼出自己拿著手寫大字報的照片，呼籲鄉親力挺新竹縣的醫護、防疫人員；他強調，新竹縣長楊文科從5月15日緊急開設準三級應變中心後，縣內醫護、防疫人員總動員，迄今沒有放鬆，他要向這些辛苦第一線人員致敬，也請大家多多給他們支持鼓勵。

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楊文科呼籲，這是一場看不見病人的戰役，鄉親難免有恐慌情緒，請大家做好「安、靜、能、繫、望」五大招，做好個人安全防護、保持平靜減低焦慮、充實防疫知識、利用網路及電話關心家人支持鼓勵、保持希望正能量等，避免外出、群聚和跨縣市移動。

劉建民說，新竹縣在縣府防疫團隊的努力下，目前疫情尚稱平穩，鄉親們也都能正常生活，這都要感謝第一線醫護、防疫、警察、消防等人員的努力，雖然部分鄉親會對官方公布的疫調足跡資訊覺得不夠清楚，但其實每個人只要做好自己健康管理，近期盡量少外出、少與他人接觸，就能把染疫的風險降至最低，保護了自己也減輕醫護人負擔。

劉建民強調，尖石鄉為了防堵病毒進入部落，自主在假日成立防疫站勸導遊客不要入山，這些犧牲假日休息時間值勤的志工真的很辛苦，感謝有他們堅守防疫陣線，才能讓部落裡的族人免受病毒威脅。

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