本土再添13死！60多歲翁意外溺水　過世後採檢確診

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其中死亡個案中，案6932為一名60幾歲的男性，指揮中心發言人莊人祥表示，個案在5/20有發燒，本身有高血壓跟糖尿病史，期間有去診所就醫，最後是在5/24死亡，但是是因為溺水死亡，並且在死亡後才經過採檢確診。
至於為什麼會對溺水死亡的個案採檢，莊人祥解釋，非在醫院的死亡，檢警都會去探查，如果有懷疑就會採檢，驗了就會有結果，通常是針對非自然死亡個案。
指揮中心統計，截至目前國內累計522,816例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含488,696例排除)，其中8,842例確診，分別為1,142例境外移入，7,647例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另22例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726、5304、5841、7096、8343)移除為空號。確診個案中137例死亡。
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