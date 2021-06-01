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本土再添13死！60多歲翁意外溺水　過世後採檢確診

▲陸軍33化兵群化學兵，前往龍山寺站消毒。(圖／北市衛生局提供)
▲陸軍33化兵群化學兵，前往龍山寺站消毒。(圖／北市衛生局提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-06-01 14:35:32｜2021-06-01 14:37:34

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增267例COVID-19確定病例，分別為262例本土個案及5例境外移入個案；另有校正回歸本土個案65例，總計332例。確診個案中新增13例死亡。

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指揮中心說明，今日新增13例死亡個案（案1757、1993、2580、2786、2993、3145、3546、4102、6517、6562、6932、7483、7793），共計為男性10位、女性3位，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月27日，確診日介於5月17日至5月29日，死亡日期介於5月24日至5月31日，詳如新聞稿附件。

其中死亡個案中，案6932為一名60幾歲的男性，指揮中心發言人莊人祥表示，個案在5/20有發燒，本身有高血壓跟糖尿病史，期間有去診所就醫，最後是在5/24死亡，但是是因為溺水死亡，並且在死亡後才經過採檢確診。

至於為什麼會對溺水死亡的個案採檢，莊人祥解釋，非在醫院的死亡，檢警都會去探查，如果有懷疑就會採檢，驗了就會有結果，通常是針對非自然死亡個案。

指揮中心統計，截至目前國內累計522,816例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含488,696例排除)，其中8,842例確診，分別為1,142例境外移入，7,647例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另22例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726、5304、5841、7096、8343)移除為空號。確診個案中137例死亡。

▲5/1到6/1
▲5/1到6/1 COVID-19本土確定病例校正回歸情況。（圖／指揮中心）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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