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本土確診再添13死　2住院患者遭院內感染後逝世

▲陸軍33化兵群圓山站消毒。(圖／記者呂炯昌攝)
▲陸軍33化兵群圓山站消毒。(圖／記者呂炯昌攝)

記者劉雅文/台北報導

2021-06-01 15:11:06｜2021-06-01 20:24:23

中央流行疫情指揮中心，今（1）日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增262例本土確診個案，以及校正回歸65例個案，並且新增13人死亡。

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指揮中心說明，今日新增13例死亡個案（案1757、1993、2580、2786、2993、3145、3546、4102、6517、6562、6932、7483、7793），共計為男性10位、女性3位，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月27日，確診日介於5月17日至5月29日，死亡日期介於5月24日至5月31日。

其中案2786為一名80多歲的男性，指揮中心發言人莊人祥解釋，個案因為本身有癌症的原因住院，因同病房有確診個案被匡列，原先一採陰性，二採確診。

案7483則是一名80多歲的女性，本身有氣喘、冠狀動脈等病史，後續因為同病房個案確診而被匡例，也是做三次接觸者採檢後來才變陽性，莊人祥表示，兩人確實都是因為院內感染而確診。

另外，死亡個案中，還有案6932為一名60幾歲的男性，指揮中心發言人莊人祥表示，個案在5/20有發燒，本身有高血壓跟糖尿病史，期間有去診所就醫，最後是在5/24死亡，但是是因為溺水死亡，並且在死亡後才經過採檢確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計522,816例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含488,696例排除)，其中8,842例確診，分別為1,142例境外移入，7,647例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另22例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726、5304、5841、7096、8343)移除為空號。確診個案中137例死亡。

▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
 

▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例。（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例。（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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