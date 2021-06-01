全球疫苗官網證實引用數據無誤　民進黨：還陳時中公道

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簡舒培回應表示，國內病毒專家、長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如從國外已經發表的莫德納第二期研究論文中可知，其二期試驗的收案人數也是600多人，由此可證實，陳時中是根據國際數據來說明各大疫苗進度，皆是正確無誤。從全球疫苗官網看到各大廠牌疫苗現況，例如二期試驗人數、三期試驗尚未完成，陳時中提及國內疫苗一、二期臨床試驗人數擴大，可以算是一個二、三期延續計畫，以這樣規模大致上二期做的是安全性，若通過，安全性就不會有問題，且各國疫苗緊急使用授權通過時，三期也均尚未完成。
簡舒培強調，陳時中所說數據並無錯誤，也沒有所謂造謠情事，特定政黨與政治人物應立即修正錯誤說法，還指揮中心公道。簡舒培進一步表示，部分有心人士刻意引用非全球疫苗官網的數據誤導民眾，恐降低國人對施打國產疫苗的信心，甚至造成社會恐慌，對於防疫措施的進行都會有很大影響，這些相關政治操作企圖抹滅指揮中心努力的人士，也應該立即停止這樣的行為。
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