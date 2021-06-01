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全球疫苗官網證實引用數據無誤　民進黨：還陳時中公道

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稱莫德納疫苗二期僅收納660人，遭到黃士修向調查局檢舉。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稱莫德納疫苗二期僅收納660人，遭到黃士修向調查局檢舉。（圖／指揮中心提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-01 14:54:02

衛福部長陳時中昨日在疫情指揮中心記者會稱莫德納疫苗二期僅收納660人，遭網友及重啟核四公投發起人黃士修指控對國際疫苗研發造謠一事。民進黨發言人簡舒培今(1)日表示，根據媒體報導查證，網友所引用的數據並非來自全球疫苗官網，而是某所大學蒐集整理的世界各國疫苗研發進度，且全球疫苗官網顯示，莫德納二期試驗，目前僅有一組660人完成收案，因此證實陳時中說明國際疫苗研發的數據數確實無誤，她呼籲指控者還給指揮中心公道。

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陳時中昨日稱「AZ疫苗第一、二期共收納3,220人，莫德納疫苗第二期收納660人，BNT疫苗第二期試驗收納360人」。不過，黃士修質疑陳時中為護航國產高端疫苗，而散布關於疫苗的不實謠言，並向調查局正式檢舉。

簡舒培回應表示，國內病毒專家、長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如從國外已經發表的莫德納第二期研究論文中可知，其二期試驗的收案人數也是600多人，由此可證實，陳時中是根據國際數據來說明各大疫苗進度，皆是正確無誤。從全球疫苗官網看到各大廠牌疫苗現況，例如二期試驗人數、三期試驗尚未完成，陳時中提及國內疫苗一、二期臨床試驗人數擴大，可以算是一個二、三期延續計畫，以這樣規模大致上二期做的是安全性，若通過，安全性就不會有問題，且各國疫苗緊急使用授權通過時，三期也均尚未完成。

簡舒培強調，陳時中所說數據並無錯誤，也沒有所謂造謠情事，特定政黨與政治人物應立即修正錯誤說法，還指揮中心公道。簡舒培進一步表示，部分有心人士刻意引用非全球疫苗官網的數據誤導民眾，恐降低國人對施打國產疫苗的信心，甚至造成社會恐慌，對於防疫措施的進行都會有很大影響，這些相關政治操作企圖抹滅指揮中心努力的人士，也應該立即停止這樣的行為。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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