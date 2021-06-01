COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情嚴峻　勞動部：失業給付可線上申辦

▲勞動部勞動力發展署表示，因為疫情影響，民眾即日起可利用線上申辦系統申辦失業認定及失業給付。（圖／羅東就業中心提供)
▲勞動部勞動力發展署表示，因為疫情影響，民眾即日起可利用線上申辦系統申辦失業認定及失業給付。（圖／羅東就業中心提供)

記者張志康/綜合報導

2021-06-01 14:40:40

受到國內本土新冠疫情嚴峻影響，勞動部今（1）日宣布，非自願離職勞工自即日起，可以利用線上申辦系統、電子郵件或傳真等方式，申辦失業認定及失業給付。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動部指出，根據相關規定，失業給付標準為依照被保險人離職退保當月起前6個月平均月投保薪資60%發給，有扶養眷屬者多加發20%，申辦方式以臨櫃親自辦理為原則。但隨著全國疫情警戒升至三級，勞動部勞動力發展署今天宣布啟動「多元化申辦機制」，民眾可運用郵寄、傳真、電子郵件或網際網路等方式申請失業給付及辦理失業認定。

發展署表示，民眾可至「台灣就業通」網站，點擊輪播圖首頁（失業給付線上申辦專區），完成註冊會員及履歷表，即可進行申辦，也可登入「台灣就業通-找工作」（https://job.taiwanjobs.gov.tw/）的會員中心頁面點選「申請失業給付」連結網址申請辦理。

發展署說，完成申請作業後，就業服務人員將依申請人所提供資訊，以電話等方式提供後續的就業諮詢、推介就業以及完成失業認定等服務。

發展署提醒，失業給付申請人應留意公立就業服務機構所通知的相關訊息，如有相關問題，都可直接向各地公立就業服務機構洽詢。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀