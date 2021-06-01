疫情嚴峻　勞動部：失業給付可線上申辦

受到國內本土新冠疫情嚴峻影響，勞動部今（1）日宣布，非自願離職勞工自即日起，可以利用線上申辦系統、電子郵件或傳真等方式，申辦失業認定及失業給付。
記者張志康/綜合報導
2021-06-01 14:40:40
勞動部指出，根據相關規定，失業給付標準為依照被保險人離職退保當月起前6個月平均月投保薪資60%發給，有扶養眷屬者多加發20%，申辦方式以臨櫃親自辦理為原則。但隨著全國疫情警戒升至三級，勞動部勞動力發展署今天宣布啟動「多元化申辦機制」，民眾可運用郵寄、傳真、電子郵件或網際網路等方式申請失業給付及辦理失業認定。
發展署表示，民眾可至「台灣就業通」網站，點擊輪播圖首頁（失業給付線上申辦專區），完成註冊會員及履歷表，即可進行申辦，也可登入「台灣就業通-找工作」（https://job.taiwanjobs.gov.tw/）的會員中心頁面點選「申請失業給付」連結網址申請辦理。
發展署說，完成申請作業後，就業服務人員將依申請人所提供資訊，以電話等方式提供後續的就業諮詢、推介就業以及完成失業認定等服務。
發展署提醒，失業給付申請人應留意公立就業服務機構所通知的相關訊息，如有相關問題，都可直接向各地公立就業服務機構洽詢。