竹縣首座免費社區篩檢站啟用

因應新冠肺炎疫情升溫，新竹縣首座新冠肺炎免費社區篩檢站今(1)日啟用，縣長楊文科於篩檢站開站前與新竹臺大分院長余忠仁、新竹臺大分院生醫醫院副院長楊宏智、新竹縣醫師公會常務理事朱先營及診所協會理事長洪才力一同視察開站前相關整備。此社區篩檢站設置於新竹臺大分院生醫醫院竹北院區急診處前，提供具高風險地區接觸史、活動史的民眾上網預約免費採檢，如發現快篩為陽性者可直接從分流至獨立急診處掛號進行PCR篩檢，一條龍設計，縮短民眾的交通及等候時間。





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楊文科表示，篩檢站初期由新竹縣醫師公會招募40位醫師組成醫療團隊，護理人員則由新竹臺大分院生醫醫院竹北院區先行支援；希望藉由社區篩檢站，篩出社區的潛在個案，及時阻隔疫情在本縣擴散，但民眾也不要因內心恐慌就前往篩檢，保留醫療資源量能，留給更需要的人。他也特別感謝新竹縣醫師公會及新竹臺大分院生醫醫院竹北院區醫護人員傾力相助，讓篩檢站順利啟用。





余忠仁表示，此次義不容辭地響應新竹縣衛生局徵召，提供該院與工研院聯手研發的組合屋戶外篩檢站及場地做為「新竹縣首座新冠肺炎社區快篩站」，並結合新竹縣醫師公會醫師與新竹臺大分院生醫醫院護理人力，協助民眾進行篩檢工作，貢獻專業，共同抗疫，是身為公立醫院一員責無旁貸的責任。





楊文科指出，所有篩檢工具皆有偽陰性、偽陽性之可能，快篩陰性不代表「沒有染疫」，若於潛伏期，仍有可能無法檢測出來，一定要持續留意健康狀況並落實防疫，若出現症狀請儘速就醫再次採檢；若PCR陽性則依中央流行疫情指揮中心相關規定，衛生局協助進行後續確診個案相關措施；若為PCR陰性，則請民眾持續自我健康監測並落實防疫。





新竹縣衛生局長殷東成表示，社區篩檢站採預約制，僅提供具高風險地區接觸史、活動史之民眾上網填寫表單預約篩檢，衛生局會以電子郵件寄送確認通知信，收到通知後，再行前往，視情況調整篩檢量能，線上預約網址為https://forms.gle/F2k6zQ3bpbvx3rCn7；諮詢專線:03-5518160 分機258。本局也提醒民眾篩檢當日，請攜帶身分證及健保卡，全程戴口罩並避免交談，自行騎車或開車，勿搭乘大眾交通工具。



