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勞動基金收益續增！截至4月底　獲利2740億、收益率6.07%

▲勞動基金運用局1日表示，今年1至4月累計收益2,740億元，1至4月未年化收益率為6.07％。（圖／NOWnews資料照）
▲勞動基金運用局1日表示，今年1至4月累計收益2,740億元，1至4月未年化收益率為6.07％。（圖／NOWnews資料照）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-01 16:34:36

勞動部勞動基金運用局今（1）日公布今年截至4月底勞動基金受益，規模為4兆7,844億元，4月份單月收益為890.3億元，基金收益繼續增加，今年1至4月累計收益2,740億元，1至4月未年化收益率為6.07％。另受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為4,403億元，今年1月至4月收益數為233億元，收益率為5.87％。

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勞動基金分為6大總類，分別為新制勞退基金、舊制勞退基金、勞保基金、就保基金、職災保護專款、積欠工資墊償基金。勞動部勞動基金運用局管理勞動基金，依照資產配置計劃進行投資，同時須依市場情勢，審慎動態調整均衡布局於國內、外金融市場。

勞動基金運用局稱至今年4月底整體勞動基金規模為4兆7,844億元，4月份單月收益為890.3億元，基金收益繼續增加，今年1至4月累計收益2,740億元，1至4月未年化收益率為6.07％。另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為4,403億元，今年1月至4月收益數為233億元，收益率為5.87％。

勞動基金運用局表示，近期國際金融市場面臨複雜因素影響，像在印度及部分新興市場受變異病毒株似略，疫情持續上升，但美國1.9兆美元財政刺激方案過關，且又著手規劃1.7兆美元的基礎建設計畫，同時利於帶動全球經濟持續復甦。

此外，全球整體經濟在歐美各主要國家逐漸放寬封鎖，加上持續強力政策支持下邁向復甦，但在金融市場上卻呈現更大與更深的波動，觀察MSCI全球股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，累計今年表現分別為9.14％及-3.25％，股債走勢分歧。

勞動基金運用局強調，該局將密切掌握全球金融情勢，加強風險管控，以保障勞工經濟安全與退休生活。

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