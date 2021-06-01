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確診者亂摸！醫護恐懼　臺大諾「一定告」幫同仁討公道

▲日前傳出臺大醫院內有確診病患故意觸碰口罩或衣物等醫材，讓醫護生心恐懼，工會希望臺大院方「硬起來」，對該名病患提告。（圖／擷取自直播畫面）
▲日前傳出臺大醫院內有確診病患故意觸碰口罩或衣物等醫材，讓醫護生心恐懼，工會希望臺大院方「硬起來」，對該名病患提告。（圖／擷取自直播畫面）

記者許家禎／台北報導

2021-06-01 16:57:24

國內疫情嚴峻、醫療資源緊繃，醫病關係也受到影響，甚至有醫護人員被情緒不穩定的確診病患持刀劃傷，也有確診病人故意觸碰醫材等，讓醫護人員身心受到威脅。臺大醫院企業工會今（1）日下午舉辦視訊記者會，同樣參與會議的臺大醫院回應，針對這起事件「一定會告」，會無償幫同仁們討回公道，另外對相關醫護身心精神上的協助也已經持續進行。

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日前新北市雙和醫院的3位護理師遭確診病患持刀砍傷，且其中1位的右手韌帶斷裂，恐影響職業生涯，引發各界的譴責與關注。另外，臺大醫院企業工會昨（31）日也發出聲明，接獲會員投訴臺大醫院有確診患者行為不檢，不僅擅離隔離區域，更以體液汙染公共環境，置醫療人員與其他病人於危險當中。

臺大工會po文強調，像這樣的狀況除了可能讓工作人員置身染疫的風險、極高心理壓力以外，事後環境清消、隔離、醫療人員的採檢，樣樣都需要成本。工會希望院方表態，讓該名確診者能依傳染病防治法嚴懲，也應給予工作期間身心受創的醫療人員協助，例如主動協助對該確診者提起告訴求償。

工會認為，這需要透過公權力介入，院方應主動向衛生局或政府單位舉發，才能解決問題。否則，這些惡意與置之不理等於把「台灣護理人員離職率高」都推了一把。而臺大醫院與臺大醫院企業工會今日下午，也共同舉行譴責醫療暴力媒體說明會。

工會郭顧問指出，很遺憾現在許多醫院都有暴力事件，不論是言語暴力或是肢體暴力都是暴力的一種。據工會接獲的資訊，是院內有名確診病患會故意觸碰醫材如口罩，也會故意摸護理人員的衣服，對醫護人員身心造成威脅與傷害，希望臺大作為龍頭醫院能率先出來表態譴責暴力，能讓其他醫院有警戒心，也希望院方能提供同仁，在刑事、民事上的協助。

為此，臺大醫院副院長王亭貴回應，針對這起事件「一定會告」，會無償幫同仁們討回公道，另外對相關醫護身心精神上的協助也已經持續進行。臺大醫院護理部主任胡文郁指出，針對第一線護理人員面對的暴力行為，一直都有一套標準作為，像遇到這種狀況，第一步還是希望護理人員先保護自己，像是退出隔離區或是到有監視器的地方，第二步再做清消，雖然都有因應準則，但相信大家心理威脅感都還存在，會持續關懷同仁們身心上的狀況。

至於對於脫序的確診病人，醫學研究部教授蔡甫昌指出，因為可能受到病況影響情緒，病人會更焦慮與更有暴力傾向，這些是可以理解的身心巨大壓力，會請醫生評估，必要時醫療介入處置。同時，對同仁們也會進行衛教，精神醫學部醫師吳建昌表示，如果可以的話，多進行休閒運動、手機資訊不要接觸太久，或可打心理支持專線、尋求心理諮商或藥物治療都可以，強調感受可以立即表達出來，大家也才能支持你。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 


 

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