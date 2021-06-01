確診者亂摸！醫護恐懼　臺大諾「一定告」幫同仁討公道

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臺大工會po文強調，像這樣的狀況除了可能讓工作人員置身染疫的風險、極高心理壓力以外，事後環境清消、隔離、醫療人員的採檢，樣樣都需要成本。工會希望院方表態，讓該名確診者能依傳染病防治法嚴懲，也應給予工作期間身心受創的醫療人員協助，例如主動協助對該確診者提起告訴求償。
工會認為，這需要透過公權力介入，院方應主動向衛生局或政府單位舉發，才能解決問題。否則，這些惡意與置之不理等於把「台灣護理人員離職率高」都推了一把。而臺大醫院與臺大醫院企業工會今日下午，也共同舉行譴責醫療暴力媒體說明會。
工會郭顧問指出，很遺憾現在許多醫院都有暴力事件，不論是言語暴力或是肢體暴力都是暴力的一種。據工會接獲的資訊，是院內有名確診病患會故意觸碰醫材如口罩，也會故意摸護理人員的衣服，對醫護人員身心造成威脅與傷害，希望臺大作為龍頭醫院能率先出來表態譴責暴力，能讓其他醫院有警戒心，也希望院方能提供同仁，在刑事、民事上的協助。
為此，臺大醫院副院長王亭貴回應，針對這起事件「一定會告」，會無償幫同仁們討回公道，另外對相關醫護身心精神上的協助也已經持續進行。臺大醫院護理部主任胡文郁指出，針對第一線護理人員面對的暴力行為，一直都有一套標準作為，像遇到這種狀況，第一步還是希望護理人員先保護自己，像是退出隔離區或是到有監視器的地方，第二步再做清消，雖然都有因應準則，但相信大家心理威脅感都還存在，會持續關懷同仁們身心上的狀況。
至於對於脫序的確診病人，醫學研究部教授蔡甫昌指出，因為可能受到病況影響情緒，病人會更焦慮與更有暴力傾向，這些是可以理解的身心巨大壓力，會請醫生評估，必要時醫療介入處置。同時，對同仁們也會進行衛教，精神醫學部醫師吳建昌表示，如果可以的話，多進行休閒運動、手機資訊不要接觸太久，或可打心理支持專線、尋求心理諮商或藥物治療都可以，強調感受可以立即表達出來，大家也才能支持你。
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