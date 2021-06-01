印度5月染疫和死亡人數　全球史上最嚴重

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印度5月接近903萬染疫病例，比起第二波疫情開始急速攀升的4月，共有693萬6034名病例要高出30%；而4月的染疫病例數也居全球單月感染病例第二高。
所幸5月下半月，印度的武漢肺炎病例增加趨緩，截至今天凌晨2時的過去24小時新增病例12萬6649例，比5月每天新增40萬多例降低很多，是54天以來的最低紀錄。
此外，由於印度政府未重視各地通報武漢肺炎病患大量增加造成病床、氧氣和藥物等不足問題，導致醫療系統崩潰，許多病患因缺乏適當醫療照護死亡，5月也是各國和印度迄今單月死於武漢肺炎人數最多的月份。
根據官方統計，印度5月共有11萬9189人死於武漢肺炎，是4月死亡人數（4萬8768人）的2.4倍。
許多專家指出，由於印度並未按照世界衛生組織（WHO）把生前可能感染武漢肺炎的死者也納入死亡統計，且過去2個月中，城市中武漢肺炎患者死亡葬禮數字與官方的死亡統計不符，實際死亡人數可能高出更多。
worldometers.info的數據顯示，全球武漢肺炎單月出現第二高死亡病例為今年1月的美國，當時通報的死亡人數為9萬9680人；第三高也是美國，發生在去年12月，通報8萬3849人死亡。（編輯：韋樞）1100601