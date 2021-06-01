COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

印度5月染疫和死亡人數　全球史上最嚴重

▲印度最新官方數據顯示，今年5月全國共有近903萬人感染、近12萬人死於新冠肺炎。這是全球疫情去年爆發以來，各國疫情排名中最嚴重的一個月。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度最新官方數據顯示，今年5月全國共有近903萬人感染、近12萬人死於新冠肺炎。這是全球疫情去年爆發以來，各國疫情排名中最嚴重的一個月。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-01 18:57:17

（中央社記者康世人新德里1日專電）印度最新官方數據顯示，今年5月全國共有近903萬人感染、近12萬人死於武漢肺炎。這是全球疫情去年爆發以來，各國疫情排名中最嚴重的一個月。

我是廣告 請繼續往下閱讀
印度斯坦時報（Hindustan Times）今天引述官方最新數據指出，印度今年5月有902萬5000名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例，自武漢肺炎疫情去年爆發以來，任何國家各月份的感染病例未曾如此之多。

印度5月接近903萬染疫病例，比起第二波疫情開始急速攀升的4月，共有693萬6034名病例要高出30%；而4月的染疫病例數也居全球單月感染病例第二高。

所幸5月下半月，印度的武漢肺炎病例增加趨緩，截至今天凌晨2時的過去24小時新增病例12萬6649例，比5月每天新增40萬多例降低很多，是54天以來的最低紀錄。

此外，由於印度政府未重視各地通報武漢肺炎病患大量增加造成病床、氧氣和藥物等不足問題，導致醫療系統崩潰，許多病患因缺乏適當醫療照護死亡，5月也是各國和印度迄今單月死於武漢肺炎人數最多的月份。

根據官方統計，印度5月共有11萬9189人死於武漢肺炎，是4月死亡人數（4萬8768人）的2.4倍。

許多專家指出，由於印度並未按照世界衛生組織（WHO）把生前可能感染武漢肺炎的死者也納入死亡統計，且過去2個月中，城市中武漢肺炎患者死亡葬禮數字與官方的死亡統計不符，實際死亡人數可能高出更多。

worldometers.info的數據顯示，全球武漢肺炎單月出現第二高死亡病例為今年1月的美國，當時通報的死亡人數為9萬9680人；第三高也是美國，發生在去年12月，通報8萬3849人死亡。（編輯：韋樞）1100601

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀