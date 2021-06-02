400次咖啡再進化！網友瘋400下咖啡冰淇淋甩就對了

還記得去年南韓爆紅、佔滿IG版面的「400次咖啡」嗎？「400次咖啡」其實就是「焦糖奶蓋咖啡」，以手打方式產生綿密咖啡奶泡，苦甜口感搭配牛奶讓人超陶醉。而近日因台灣疫情升溫，全台進入三級警戒，許多在家工作的家長為了應付停課在家的小孩，更是無所不用其極。就有網友在網路上分享，為了讓小孩在家也能吃到冰淇淋，用400次咖啡的原理製作了冰淇淋，讓小孩邊吃邊做，體驗自己動手做的樂趣。





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▲400下咖啡冰淇淋備料簡單，不需要機器也能親手做出美味又消暑的冰淇淋。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說社團）

× ▲400下咖啡冰淇淋備料簡單，不需要機器也能親手做出美味又消暑的冰淇淋。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說社團）

有網友在「我愛全聯-好物老實說」的社團裡，分享了使用市售的咖啡粉製作400下咖啡冰淇淋的方法，除了可以消暑以外，還兼具了讓小孩放電的娛樂效果，在家做「DIY純手工」的冰淇淋，健康又有趣。製作冰淇淋的方法非常簡單，準備兩個一大一小的密封袋，將牛奶、煉乳及雀巢金牌黑咖啡倒入小的密封袋，一同混合均勻。接著將鹽和冰塊倒進大的密封袋，再將小密封袋放入大袋後開始搖晃，5-10分鐘就能輕鬆自製美味的咖啡冰淇淋了。現在小朋友都在家，可以幫助他消耗能量!





▲將400下咖啡冰淇淋加入一些創意，也能享受在咖啡廳一樣的下午茶時光。（圖／翻攝自粉專Blue's Blue -布魯家的開心廚房）

× ▲將400下咖啡冰淇淋加入一些創意，也能享受在咖啡廳一樣的下午茶時光。（圖／翻攝自粉專Blue's Blue -布魯家的開心廚房）

該文一出，引起其他網友共鳴，大方分享自己製作美味冰淇淋的方法，因為不用機器、備料簡單，只要留意咖啡的選擇，就能製作出濃醇香的冰淇淋。有網友表示因為疫情影響不能出門，在家都快悶壞了，400下咖啡冰淇淋製作方法簡單，再加上一些小巧思的儀式感，例如加在奶昔或是鬆餅上，搭配巧克力醬、捲心酥、薄荷葉等小裝飾，就能營造出在咖啡廳享受下午茶的感覺。





在家煩惱的不是公事也不是家事，最令人困擾的是想小朋友的活動，網友表示400下咖啡冰淇淋除了能讓孩子參與料理的過程、體驗手作的樂趣，還能讓小孩放電，「甩完5-10分鐘，吃一口冰淇淋，小孩也差不多累了」、「在家有事做才不無聊！」，讓家長享受難得的短暫清靜時光。



