「哪來什麼詛咒！」朱學恒澄清再嗆聲：送花籃逼出蘇貞昌
近期國內疫情持續延燒，各界對於疫苗來源也有高度關注，其中不少人質疑國產疫苗二期未解盲，疾管署就與高端、聯亞商訂購了各500萬劑國產疫苗，引起外界擔憂。對此，名嘴朱學恒今（1）日送上4盆花籃至疾管署，上頭亦寫著「爾俸爾祿、民膏民脂、下民易虐、上天難欺」，被外界質疑是有詛咒之意的喪禮花籃，引來行政院長蘇貞昌不滿痛斥「這種行為非常不恰當！」隨後朱學恒也發文澄清「這個叫做高柱花籃！」更狠酸蘇貞昌「中文不好！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-01 17:28:53｜2021-06-01 21:32:25
名嘴朱學恒今日早上送上4盆花籃至疾管署，並附上「爾俸爾祿、民膏民脂、下民易虐、上天難欺」16字，表達了對中央防疫政策的不滿。對此，行政院長蘇貞昌就在臉書痛批「這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人，並不符合多數台灣人的善良與厚道。」
朱學恒稍早於臉書上發文，怒批蘇貞昌「四個花籃打出了不敢面對一百多名同胞死亡的行政院長也是值得了，不抹黑不會說話嗎？騙神的男人！蘇貞昌你終於出來了，我可以體諒你躲了這麼多天好不容易抓到了一個抹黑人民的機會，就要開始說怎麼可以詛咒你們。」
朱學恒澄清，「這個叫做高柱花籃，喪禮用的是告別式花圈，他們不送非告別式的場地的。花農最近很辛苦，記得多照顧他們一下。」朱學恒亦狠酸蘇貞昌「顯然你的中文不好，你的幕僚也是」。
朱學恒解釋，「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上蒼難欺」大意是為官者本已有俸祿，卻還要去搜刮民脂民膏，雖然天底下的百姓是好欺負的，但上天的神明卻是難以被欺騙的。朱學恒說，這暗含著對官員的警告，即警告官員切莫貪腐，不要魚肉百姓，否則會遭到上天的懲罰。
朱學恒不滿強調「是警告為官者不要怠惰，有老天在看，哪來甚麼詛咒之意，不用再抹黑了。」他最後表示，過去幾天同胞染疫死亡上百，「為什麼蘇貞昌隻字不語，送了四個花籃就跳出來，是良心發現嗎？」（編輯：陳雅雲）
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