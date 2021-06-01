「不想跪、不能站」中國青年對社會失望　躺平主義盛行

中國年輕人最近刮起一股「躺平炫風」，在網路上掀起巨大迴響。躺平，顧名思義就是躺著，無欲無求，反映出中國年輕人面臨的壓力與困境，以及對社會現狀的絕望和憤怒，而做出的消極抵抗。年輕人「躺平」，卻引起不少中國媒體批評是「毒雞湯」，社群媒體更大舉封殺「躺平」相關群組。





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「躺平主義」是指年輕人對於社會、工作環境失望，與其跟社會期望堅持奮鬥，不如「躺平」，降低自己的慾望，不再過分追求，「不買房、不買車、不結婚、不生娃、不消費」，拒絕成為他人賺錢的機器和被剝削的奴隸，只要能維持生活的最低標準即可。也與先前出現的「佛系」、「摸魚學」（意即在工作時胡混過去）一脈相承，更是與中國「內卷化」（指「壓榨自己，極度競爭，以獲取微小的優勢。」）大相徑庭。





「躺平」一詞最早出現在百度貼吧一篇已經被刪除、標題為「躺平即是正義」的文章，文章中寫道「兩年多沒有工作了，都在玩沒覺得哪裡不對」，描述自己是如何在2年沒有穩定工作的情況下，透過極低的生活消費跟打零工，維持「自由」狀態。而這篇文章在中國年輕人間快速走紅，引發許多人的共鳴，「躺平」一詞也瞬間在網路上爆紅。





不僅「躺平主義」、還有「躺平哲學」，各式各樣的「躺平」席捲中國社群媒體，在微信朋友圈甚至有中國躺平詩歌流派大賞，其中有一首詩寫道「躺平，是為了不彎腰。躺平，是為了不下跪。躺平，是橫向的站立。躺平，是挺直的脊樑」。





▲中國年輕人「不想跪著、不能站著」，讓「躺平主義」盛行，更顯示出他們所面臨的壓力與困境。（圖／美聯社／達志影像）

但被年輕人追崇的「躺平主義」，卻引來中國媒體批評，《南方日報》在5月20日時刊登「躺平可恥，哪來的正義感？」的評論，呼籲年輕人要起身奮鬥。湖北電視經濟頻道更指出「認命可以，躺平不行」。而清華大學副教授李鋒亮也出言批評「躺平」對不起父母、對不起納稅人。中國官媒《環球時報》更譴責「躺平主義」是有害無利的「毒雞湯」。





不僅是媒體出面批評，社群媒體也跟進封殺，根據《香港01》報導指出，在豆瓣上的「躺平小組」被刪除，頁面都不存在，還有網友表示，自己不過就是在發文中提到躺平，就遭到禁言、鎖帳號。





《法國國際廣播電台》（RFI）報導引述分析人士指出，「躺平是覺醒，更是不合作」，更在某種程度上挑戰了中國官方的價值觀，在黨國一統的中國，任何不順從的苗頭，或者可能孕育一種反對甚至反抗的萌芽，官方都十分警惕。《大紀元》也指出，「躺平主義」跟中國所宣揚的「奮鬥」和「適者生存」等價值觀相違背，更可能會讓已經很嚴重的人口老齡化問題，進一步惡化加劇。





但有網友表示「中國官方允許民眾自嘲屌絲、韭菜，但不允許說躺平。根本原因是躺平承認了遭遇社會不公」。在「躺平主義」背後，浮現的是現代中國年輕人面臨的壓力與困境，他們用消極反抗的心態，含蓄表達對社會現狀的不滿。



