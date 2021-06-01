張惇涵：疫苗預約系統測試中　唐鳳向總統報告進度

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張惇涵下午在臉書發文，指出唐鳳到總統官邸向總統蔡英文報告疫苗施打預約系統相關進度。張惇涵表示， 因為疫情緊張，大家對於疫苗何時能施打，都有很深的焦慮感。這段時間，包括總統和政府各部門，每天都在緊盯、緊催下訂的2000萬劑疫苗，希望能夠早一天來、早一天打、早一天安心。
他說，除了催促疫苗要儘速到貨，疫苗施打的系統也要確實到位，讓後續疫苗接種能夠有秩序、有效率進行；更重要的，是要降低群聚風險。而今天一起來開會的就是唐鳳。
張惇涵說，實際上，在5月13日的國安高層會議上，蔡總統就有特別指示，指揮中心要做好規劃，讓國人朋友能夠預約登記。唐鳳不只讓簡訊實聯制在短時間內上路，也同步設計疫苗施打預約系統的規劃。
他進一步說，今天早上，唐鳳跟總統報告進度，也就系統的優化交換意見。這套系統會是大家熟悉且方便使用，讓大家自己選擇在什麼時候、什麼地點施打疫苗。目前正在測試當中，測試完成、疫苗到位，就能夠迅速上線使用。
張惇涵表示，採購的疫苗只要還沒到貨，還沒開始大規模施打，大家都會很心急。這波疫情來的又快又急，沒有人不急，但事急更要穩。
他說，從第一線的醫護和防疫人員，從中央到地方，很多人都在努力，也很感謝民間企業和團體的熱心付出。每個人在各自的崗位上努力，中央地方不分朝野，政府民間共同努力，全國人民團結一心。
張惇涵表示，小小的台灣，要分裂很快，要團結，也可以很快。還是那句話，「我們的敵人只有一個，就是病毒，不是彼此。對立、仇恨、訕笑，都無法戰勝疫情；只有保持冷靜、相信專業、團結一致，穩住，我們才能贏，才能戰勝病毒」。（編輯：黃國倫）1100601