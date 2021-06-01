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68歲媽確診「肺整個塌了」！來電卻說不出話　女兒全心碎

▲醫護粉專《厭世小護士的美食日記》分享一例68歲的女病患確診送醫後，與女兒電話連絡的過程，文章曝光也讓不少網友落淚。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲醫護粉專《厭世小護士的美食日記》分享一例68歲的女病患確診送醫後，與女兒電話連絡的過程，文章曝光也讓不少網友落淚。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 17:38:55

台灣本土新冠肺炎確診案例自五月起呈現爆炸性成長，至今（1）日為止已有137例不幸病逝的個案。日前醫護粉專《厭世小護士的美食日記》也分享一例68歲女病患確診送醫，卻因為肺部已塌陷只能透過話筒與女兒道別的經歷，藉此提醒民眾防疫優先，文章曝光後也掀起大票網友飆淚。

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▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例。（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例。（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
《厭世小護士的美食日記》粉專分享來自第一線護理師的防疫現場表示，這名確診的女病患是一名68歲的阿姨，由於另一家醫院已經沒病房收治，因此轉到該院治療，然而當救護車將病患送到醫院，醫師也只能老實對病患坦言「你的肺整個都塌了，好好把握時間交代兒女後續的事情」。

該名護理師發現，就在醫師轉身離去後，確診病患便默默拿起手機，撥給女兒後更不斷落淚泣不成聲，護理師見狀也心酸地替她拿起手機，對方更焦慮地詢問「護理師我媽媽狀況還好嗎？」。面對這樣的問題，護理師也只能忍住鼻酸簡單告知對方病患的情況，「媽媽狀況很不好，妳要好好把握時間跟媽媽說話，不要讓彼此留下遺憾好嗎？」。

▲（圖／《厭世小護士的美食日記》授權提供）
▲該名護理師在第一線隔離病人後的忙碌證明。（圖／《厭世小護士的美食日記》授權提供） 
▲（圖／《厭世小護士的美食日記》授權提供）
▲《厭世小護士的美食日記》形容這些一線醫護是「最美最美的天使」。（圖／《厭世小護士的美食日記》授權提供）
文末，護理師更無奈表示，「阿姨就一個人躺在那，沒有說話，68歲，應該是一個含飴弄孫的年紀」。對此，《厭世小護士的美食日記》也不禁呼籲網友「死亡個案數量每天增加，看到還有人趴趴走真的眼神死，到底要死多少人才有危機意識啦，我小孩還小，我還想好好活下去欸」，許多網友看完文章後也紛紛落淚留言「辛苦你，上天保佑你們每個都平平安安」、「來不及好好道別，心中永遠的痛！」、「一起防疫加油」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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