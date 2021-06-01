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NBA／菜鳥日常！上機沒帶撲克　勇士榜眼：Klay直接發飆

▲勇士榜眼中鋒James Wiseman。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士榜眼中鋒James Wiseman。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-01 18:30:22

James Wiseman的菜鳥球季遇到了許多挑戰，外界對於他的評價也很兩極，不過他也學到了許多，其中一個就是「上飛機不能忘記帶撲克牌」，否則會惹得浪花兄弟不開心。

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Wiseman在接受NBC體育記者Dalton Johnson採訪時，透露了一個自己新人球季的有趣故事，他表示自己來到球隊後沒多久，在一次搭機前Stephen Curry拿了一副撲克牌給他，並說：「菜鳥，我給你這些撲克牌，但你必須用生命保護它們。」

結果，Wiseman在去搭機的路上發現自己忘記帶了，而Klay Thompson對此怒不可遏，「老兄，Klay就直接對我發火了，他說：『該死！你怎麼能忘了帶撲克』這就是我入隊後犯的第一個錯誤，沒帶撲克牌。」

「結果每個人都用小丑的眼光看著我，就像是在說：『嘿老弟！你怎能忘記帶撲克牌啊！』。」在如此沉重的壓力下，Wiseman很快就知道他自己該怎麼做了。

「所以我不得不在第二天從亞馬遜(Amazon)訂購了一些牌，他們立即到貨，所以當我們準備往下一個城市時，我就能準備好這些東西。」感謝萬能的亞馬遜吧。

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